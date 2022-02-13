В США квир-активиста Бринтона назначили на должность по утилизации ядерных отходов
Он и ранее работал на правительство Америки, отвечая за консалтинг администрации Барака Обамы по вопросам ЛГБТ и предоставление консультаций для конгресса по ядерной политике.
Новый помощник президента США по утилизации ядерных отходов Сэм Бринтон. Фото на обложке © Twitter / sbrinton
В США квир-активиста и "ядерного нерда" Сэма Бринтона назначили на должность по утилизации ядерных отходов в федеральной администрации страны. Об этом он написал в "Твиттере". Бринтон заявляет, что он трансгендер, а также участвует в продвижении ЛГБТ-сообщества среди молодых людей.
"Я принял предложение работать заместителем помощника секретаря по утилизации отработавшего топлива и отходов в управлении ядерной энергии Министерства энергетики", — написал он.
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По словам Бринтона, он стал первой "гендерфлюидной персоной" в федеральной администрации. Однако самое главное — это то, что теперь активист будет нести ответственность за поиск решений проблемы, которой он "посвятил свою жизнь и которая десятилетиями оставалась в тупике". Отметим, что у квир-активиста две магистерские степени — в ядерной энергетике и машиностроении. Ранее он уже работал в правительственных кругах США, отвечая за консалтинг администрации Барака Обамы по вопросам ЛГБТ и предоставление консультаций для конгресса по ядерной политике.
Ранее в США учительница предложила школьникам присягнуть на верность флагу ЛГБТ. До этого педагог убрала из аудитории флаг США, поскольку ей "было неудобно за действия властей" во время пандемии.
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