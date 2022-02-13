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Кабмин Германии ждёт от России конкретных шагов по деэскалации вокруг Украины

Тема Незалежной станет основной в ходе визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву, однако не единственной. Также стороны затронут двусторонние отношения и, в частности, форум "Петербургский диалог".

13 февраля, 12:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Германия ожидает от России конкретных шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины, заявил источник в кабмине ФРГ.

"С нашей точки зрения, важно, чтобы были конкретные шаги по деэскалации", — передаёт слова неназванного представителя правительства ТАСС.

При этом в Берлине уже положительно расценивают сам факт того, что переговоры с Москвой ведутся на разных уровнях, и призывают не преуменьшать этого факта. По словам источника, важен прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Собеседник агентства также сообщил, что тема Украины станет основной в ходе визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву. Также будут обсуждаться двусторонние отношения. Стороны точно затронут тему форума "Петербургский диалог", работа которого сейчас приостановлена.

Ранее Шольц призвал Россию не недооценивать решимость и единство НАТО и ЕС. В то же время, как добавил немецкий политик, страны Европы готовы к серьёзному диалогу с РФ о безопасности на континенте. НАТО, по его словам, передало "конкретные предложения".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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