Кабмин Германии ждёт от России конкретных шагов по деэскалации вокруг Украины

Германия ожидает от России конкретных шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины, заявил источник в кабмине ФРГ.

"С нашей точки зрения, важно, чтобы были конкретные шаги по деэскалации", — передаёт слова неназванного представителя правительства ТАСС.

При этом в Берлине уже положительно расценивают сам факт того, что переговоры с Москвой ведутся на разных уровнях, и призывают не преуменьшать этого факта. По словам источника, важен прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

Собеседник агентства также сообщил, что тема Украины станет основной в ходе визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву. Также будут обсуждаться двусторонние отношения. Стороны точно затронут тему форума "Петербургский диалог", работа которого сейчас приостановлена.