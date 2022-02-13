Посол Украины обвинил Германию в лицемерии из-за экспорта товаров двойного назначения в РФ

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил власти Германии в лицемерии. Такое заявление он сделал в "Твиттере" после того, как СМИ стали писать о поставках ФРГ в 2020 году в Россию товаров двойного назначения на сумму 366 миллионов евро.

"Лицемерие Германии: Украине не предоставляют оружие для самообороны против российского военного наступления, но в одном лишь 2020 году в Россию на сумму 366 миллионов евро были поставлены товары двойного назначения, которые могут использоваться для производства вооружений. <...> И это несмотря на санкции ЕС!" — написал он.

Ранее издание Welt со ссылкой на данные Министерства экономики Германии сообщило, что в 2020 году федеральное управление экономики и экспортного контроля выдало германским компаниям 673 лицензии на экспорт товаров двойного назначения в Россию. Их общая стоимость составила почти 366 миллионов евро. При этом не уточняется, какие именно товары экспортировали компании. Отметили, что они могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.