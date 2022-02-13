Посол Украины обвинил Германию в лицемерии из-за экспорта товаров двойного назначения в РФ
При этом о каких именно поставках двухлетней давности идёт речь, неизвестно. В СМИ лишь отметили, что они могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.
Андрей Мельник. Фото © Посольство Украины в Германии
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил власти Германии в лицемерии. Такое заявление он сделал в "Твиттере" после того, как СМИ стали писать о поставках ФРГ в 2020 году в Россию товаров двойного назначения на сумму 366 миллионов евро.
"Лицемерие Германии: Украине не предоставляют оружие для самообороны против российского военного наступления, но в одном лишь 2020 году в Россию на сумму 366 миллионов евро были поставлены товары двойного назначения, которые могут использоваться для производства вооружений. <...> И это несмотря на санкции ЕС!" — написал он.
Ранее издание Welt со ссылкой на данные Министерства экономики Германии сообщило, что в 2020 году федеральное управление экономики и экспортного контроля выдало германским компаниям 673 лицензии на экспорт товаров двойного назначения в Россию. Их общая стоимость составила почти 366 миллионов евро. При этом не уточняется, какие именно товары экспортировали компании. Отметили, что они могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.
Также указывается, что в 2020 году Россия заняла четвёртое место среди стран, которым ФРГ поставила такие товары. Тогда лидировал Китай с 1,6 миллиарда евро, за ним следовали США с 1 миллиардом евро, а третье место досталось Бразилии с 371 миллионом евро. Стоимость поставок таких товаров на Украину составила 17 миллионов евро.
Напомним, на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины ряд западных стран предоставили Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, США направили в страну 90 тонн летального оружия и боеприпасов, а Великобритания предоставила несколько тысяч противотанковых ракет. Однако позиция Германии оказалась несколько иной. Там заявили, что не будут отправлять на Украину летальное оружие, а также запретили делать это Эстонии, которая некогда получила вооружение от Берлина.
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