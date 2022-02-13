"Политика двойных стандартов": Сенатор Цеков назвал абсолютно непродуманным запрет на въезд в Крым артистам с Украины

Выступления артистов не должны зависеть от политической обстановки в стране, и запреты на въезд украинских музыкантов в Крым только ухудшают отношения между Россией и Незалежной. Об этом Лайфу рассказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя внесение украинской участницы Евровидения Алины Паш в базу "Миротворца".

"Они закрыли возможность для артистов въезжать в Крым. Мы прекрасно знаем, что граждане Украины ездят в Крым, особенно в курортный сезон, ездят до миллиона человек в год. Это какая-то политика двойных стандартов, абсолютно непродуманная", — заявил парламентарий.

По словам сенатора, именно такие решения в результате не позволяют улучшить отношения двух стран. Он добавил, что искусство и спорт должны быть вне политических ситуаций, потому что "артисты являются посланниками доброй воли, которые смягчают, а иногда ликвидируют то, что создают политики".

"Это всё от американцев — они превратили и искусство, и спорт в политику. На Украине ей следуют", — подытожил Цеков, добавив, что, если исполнительницу "не уберут с Евровидения, значит, какой-то здравый смысл у них проявляется".