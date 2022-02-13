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"Политика двойных стандартов": Сенатор Цеков назвал абсолютно непродуманным запрет на въезд в Крым артистам с Украины

Парламентарий отметил, что если Киев всё же отправит на Евровидение певицу Алину Паш, которая есть в списке "Миротворца", то "значит, какой-то здравый смысл у них проявляется".

13 февраля, 12:10
<p>Сергей Цеков. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/watch/?v=751185705024660" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Совет Федерации</a> / Телеканал Совета Федерации "Вместе-РФ"</p>

Сергей Цеков. Фото © Facebook / Совет Федерации / Телеканал Совета Федерации "Вместе-РФ"

Выступления артистов не должны зависеть от политической обстановки в стране, и запреты на въезд украинских музыкантов в Крым только ухудшают отношения между Россией и Незалежной. Об этом Лайфу рассказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя внесение украинской участницы Евровидения Алины Паш в базу "Миротворца".

"Они закрыли возможность для артистов въезжать в Крым. Мы прекрасно знаем, что граждане Украины ездят в Крым, особенно в курортный сезон, ездят до миллиона человек в год. Это какая-то политика двойных стандартов, абсолютно непродуманная", — заявил парламентарий.

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По словам сенатора, именно такие решения в результате не позволяют улучшить отношения двух стран. Он добавил, что искусство и спорт должны быть вне политических ситуаций, потому что "артисты являются посланниками доброй воли, которые смягчают, а иногда ликвидируют то, что создают политики".

"Это всё от американцев — они превратили и искусство, и спорт в политику. На Украине ей следуют", — подытожил Цеков, добавив, что, если исполнительницу "не уберут с Евровидения, значит, какой-то здравый смысл у них проявляется".

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Ранее Лайф рассказывал, что участница Евровидения от Украины Алина Паш оказалась в базе "Миротворца". Украинский скандальный сайт счёл поездку победительницы музыкального конкурса в Крым "сознательным нарушением государственной границы" Незалежной.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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