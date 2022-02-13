В МИД заявили, что Украина не подавала официальное уведомление о намерении выйти из СНГ
При этом Киев в любой момент может возобновить работу в Содружестве. Более 190 документов, которые представляют для украинских властей интерес, продолжают действовать.
Главы государств – участников СНГ перед началом Совета в Сочи в 2017 году. Фото на обложке © Wikipedia.ru
Украина до сих пор считается участницей Содружества Независимых Государств (СНГ), официального уведомления о намерении выйти из него власти не подавали. Об этом заявил директор Первого департамента СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов в беседе с ТАСС.
"Официального уведомления о намерении выйти из СНГ от Киева не поступало. Украина по-прежнему рассматривается всеми партнёрами в качестве государства – участника Содружества, приглашается на заседания уставных органов, информируется в установленном порядке об их итогах", — сказал дипломат.
При этом Украина в любой момент может возобновить работу в СНГ. По словам Евдокимова, сохраняются отдельные контакты с Киевом и в гуманитарной сфере по линии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран – участниц Содружества. Однако Незалежная вышла из 50 соглашений, меморандумов и решений по линии СНГ. В департаменте сообщили, что более 190 документов, которые представляют для украинских властей интерес, продолжают действовать.
"Среди них — Договор о зоне свободной торговли (2011 года), Соглашение в области пенсионного обеспечения (1992 года), соглашения о льготах и гарантиях для участников и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и многие другие договоры экономической и социально-гуманитарной направленности", — рассказал Евдокимов.
Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с Совбезом отношения России и стран СНГ. Он назвал эту тему одной из ключевых и приоритетных.
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