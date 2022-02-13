В горевшем доме в Ивановской области, где погибло четверо детей, нашли тело матери
Напомним, пожар в Юрьевце случился сегодня утром в одном из частных домов. В ходе тушения возгорания спасатели обнаружили тела двух девочек и двух мальчиков.
Фото на обложке © VK / ГУ МЧС России по Ивановской области
Спасатели обнаружили тело матери четверых детей, погибших при пожаре в частном доме в Юрьевце Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
"Обнаружено тело ещё одного человека. Это женщина 1991 года рождения", — сказали в пресс-службе, подтверждая, что тело принадлежит матери детей.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, начальник Следственного управления СК России по Ивановской области, а также проводит проверку прокуратура региона.
Ранее сообщалось, что в Ивановской области четверо детей погибли в пожаре, пока их матери не было дома. Семья характеризовалась как неблагополучная, следователи также дадут оценку действиям органов системы профилактики.
Комментариев: 0