В горевшем доме в Ивановской области, где погибло четверо детей, нашли тело матери

Спасатели обнаружили тело матери четверых детей, погибших при пожаре в частном доме в Юрьевце Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

"Обнаружено тело ещё одного человека. Это женщина 1991 года рождения", — сказали в пресс-службе, подтверждая, что тело принадлежит матери детей.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, начальник Следственного управления СК России по Ивановской области, а также проводит проверку прокуратура региона.