НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

В горевшем доме в Ивановской области, где погибло четверо детей, нашли тело матери

Напомним, пожар в Юрьевце случился сегодня утром в одном из частных домов. В ходе тушения возгорания спасатели обнаружили тела двух девочек и двух мальчиков.

13 февраля, 12:38

Фото на обложке © VK / ГУ МЧС России по Ивановской области

Спасатели обнаружили тело матери четверых детей, погибших при пожаре в частном доме в Юрьевце Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

"Обнаружено тело ещё одного человека. Это женщина 1991 года рождения", — сказали в пресс-службе, подтверждая, что тело принадлежит матери детей.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, начальник Следственного управления СК России по Ивановской области, а также проводит проверку прокуратура региона.

В Якутии семья с четырьмя детьми погибла при пожаре в частном доме

В Якутии семья с четырьмя детьми погибла при пожаре в частном доме

Ранее сообщалось, что в Ивановской области четверо детей погибли в пожаре, пока их матери не было дома. Семья характеризовалась как неблагополучная, следователи также дадут оценку действиям органов системы профилактики.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1