МИД РФ: Россия уделяет внимание повышению вклада СНГ в вопросы безопасности

Россия уделяет особое внимание повышению вклада странами СНГ в противодействие вызовам и угрозам в сфере безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Первого департамента СНГ МИД РФ Михаила Евдокимова.

"Россия нацелена на повышение вклада СНГ и его профильных структур в противодействие традиционным и новым вызовам и угрозам в сфере безопасности", — сказал он.

По словам Евдокимова, Москва до сих пор нацелена на основную цель СНГ — сформировать интегрированное экономическое и политическое объединение. При этом особое внимание уделяется развитию зоны свободной торговли СНГ, созданию условий для перехода к более углубленным формам экономической кооперации между странами-участниками, укреплению политической координации и межпарламентских контактов, а также проведению согласованной миграционной политики.

Также Евдокимов отметил, что для России большое значение имеет развитие гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ, сохранение общего культурно-исторического наследия, а также поддержка соотечественников, проживающих на постсоветском пространстве.

При этом дипломат заявил, что действия Запада приводят к росту конфликтов и турбулентности в мире, в том числе на территории СНГ. Он констатировал высокую подвижность Содружества в последние годы.

"Негативные тенденции, характерные для современного этапа мирового развития в целом, помноженные на стремление западных государств удержать свои позиции, в том числе посредством навязывания собственных установок и сдерживания альтернативных центров силы, приводят к росту конфликтогенности и усилению турбулентности как на региональном, так и на глобальном уровне", — сказал дипломат.

По мнению Евдокимова, эти вопросы требуют пристального внимания России, особенно когда речь идёт о ближайшем окружении, связанном многовековыми традициями совместной государственности, языком и культурным укладом. Дипломат указал, что неправильным было бы полагать, что фокус внимания российских дипломатов сместился в сторону постсоветского пространства только в последнее время.

"Пространство СНГ неизменно занимает ключевое место в системе российских внешнеполитических координат, что закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации", — заключил Евдокимов.