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В Госавиаслужбе Украины заявили, что воздушное пространство страны открыто

В случае возникновения изменений ситуации власти государства официально уведомят об этом, уточнил глава ведомства Александр Бильчук.

13 февраля, 13:34
<p>Фото © Shutterstock </p>

Фото © Shutterstock

На данный момент воздушное пространство Украины остаётся открытым, сообщил глава Госавиаслужбы страны Александр Бильчук.

"На сегодняшний день никаких изменений не произошло, авиационное пространство над Украиной остаётся открытым", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Бильчук заметил, что сотрудники службы постоянно анализируют ситуацию и принимают все необходимые меры, чтобы небо оставалось безопасным. Если ситуация изменится, власти страны сделают официальное объявление.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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