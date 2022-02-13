В Госавиаслужбе Украины заявили, что воздушное пространство страны открыто
В случае возникновения изменений ситуации власти государства официально уведомят об этом, уточнил глава ведомства Александр Бильчук.
Фото © Shutterstock
На данный момент воздушное пространство Украины остаётся открытым, сообщил глава Госавиаслужбы страны Александр Бильчук.
"На сегодняшний день никаких изменений не произошло, авиационное пространство над Украиной остаётся открытым", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
Бильчук заметил, что сотрудники службы постоянно анализируют ситуацию и принимают все необходимые меры, чтобы небо оставалось безопасным. Если ситуация изменится, власти страны сделают официальное объявление.
Ранее обозреватель Виктор Баранец прокомментировал возможную воздушную блокаду Украины, назвав это военным психозом. По словам собеседника Лайфа, для мировых компаний такое решение чрезвычайно невыгодно, ведь в этом случае им придётся менять маршруты, время полёта, делать большие зигзаги и тратить лишнее горючее. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко считает, что приостановка полётов над Украиной может начаться уже с 14 февраля.
Комментариев: 0