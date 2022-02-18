Жительница США помогла "заблудившемуся" 12-летнему подростку и лишилась почти $4000

Жительница города Орландо в США помогла "заблудившемуся" подростку, дав позвонить со своего телефона, и лишилась почти четырёх тысяч долларов (около 300 тысяч рублей). Об этом сообщает телеканал CBS.

В минувшие выходные Шеннон Фрейзер гуляла с собакой, когда к ней за помощью обратился 12-летний подросток. Мальчик сообщил, что потерялся и не может связаться со своими друзьями из-за севшего телефона. Женщина, недолго думая, согласилась дать ему воспользоваться своим смартфоном. Потерпевшая объяснила, что первая реакция человека в такой ситуации — помочь ребёнку.

Подросток говорил по громкой связи, упомянув, что не может найти остальных ребят. Затем он с разрешения Фрейзер воспользовался приложением с картой местности. Женщина всё это время находилась рядом с мальчиком. На следующий день американка обнаружила уведомление о списании 3,8 тысячи долларов.

Фрейзер связалась с кредитным учреждением и выяснила, что деньги ушли на счёт, который был открыт за полчаса до встречи с подростком. Впоследствии платёжный сервис вернул денежные средства, однако заблокировал к ним доступ до окончания расследования.

"Это во многом изменило меня. Я считаю, что следует быть более бдительным, и в этом весь грустный смысл истории", — заключила Фрейзер.