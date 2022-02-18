НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 07:43

Жительница США помогла "заблудившемуся" 12-летнему подростку и лишилась почти $4000

Мальчик сообщил, что не может связаться со своими друзьями из-за севшего телефона. Женщина, недолго думая, согласилась дать ему воспользоваться своим.

Жительница города Орландо в США помогла "заблудившемуся" подростку, дав позвонить со своего телефона, и лишилась почти четырёх тысяч долларов (около 300 тысяч рублей). Об этом сообщает телеканал CBS.

В минувшие выходные Шеннон Фрейзер гуляла с собакой, когда к ней за помощью обратился 12-летний подросток. Мальчик сообщил, что потерялся и не может связаться со своими друзьями из-за севшего телефона. Женщина, недолго думая, согласилась дать ему воспользоваться своим смартфоном. Потерпевшая объяснила, что первая реакция человека в такой ситуации — помочь ребёнку.

Подросток говорил по громкой связи, упомянув, что не может найти остальных ребят. Затем он с разрешения Фрейзер воспользовался приложением с картой местности. Женщина всё это время находилась рядом с мальчиком. На следующий день американка обнаружила уведомление о списании 3,8 тысячи долларов.

IT-эксперт Пащенко предупредил россиян о схеме мошенничества с бронированием туров

IT-эксперт Пащенко предупредил россиян о схеме мошенничества с бронированием туров

Фрейзер связалась с кредитным учреждением и выяснила, что деньги ушли на счёт, который был открыт за полчаса до встречи с подростком. Впоследствии платёжный сервис вернул денежные средства, однако заблокировал к ним доступ до окончания расследования.

"Это во многом изменило меня. Я считаю, что следует быть более бдительным, и в этом весь грустный смысл истории", — заключила Фрейзер.

Мошенники отомстили россиянину, "заминировав" от его имени несколько зданий

Мошенники отомстили россиянину, "заминировав" от его имени несколько зданий

Ранее Лайф рассказал, что IT-эксперт Маляревский предупредил россиян об активизации "коронавирусных" мошенников. По словам специалиста, злоумышленники могут "давить на ковидные выплаты, на ковидные льготы и так далее". Преступники часто акцентируются на новостной повестке.

Фото на обложке © Pexels

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1