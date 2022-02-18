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18 февраля, 07:22

Новая медаль России: Фристайлист Ридзик взял бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине

Четыре года назад на Играх в Пхёнчхане он также завоевал бронзовую медаль в этом же виде программы.

Российский фристайлист Сергей Ридзик занял третье место в большом финале Олимпиады в Пекине в дисциплине "ски-кросс".

Победителем стал швейцарец Райан Регез, серебро забрал его соотечественник Алекс Фива, с которым Ридзик боролся до последнего.

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Добавим, что четыре года назад Ридзик также стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Сергей Ридзик. Фото на обложке © ТАСС / Станислав Красильников

Шамиль Гаджиев

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