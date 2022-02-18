Новая медаль России: Фристайлист Ридзик взял бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине
Четыре года назад на Играх в Пхёнчхане он также завоевал бронзовую медаль в этом же виде программы.
Российский фристайлист Сергей Ридзик занял третье место в большом финале Олимпиады в Пекине в дисциплине "ски-кросс".
Победителем стал швейцарец Райан Регез, серебро забрал его соотечественник Алекс Фива, с которым Ридзик боролся до последнего.
Добавим, что четыре года назад Ридзик также стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Сергей Ридзик. Фото на обложке © ТАСС / Станислав Красильников