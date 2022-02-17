Полуфинал у хоккеистов и последние гонки биатлонистов: Расписание 14-го дня Олимпиады в Пекине

Один из заключительных дней Олимпиады в Пекине несёт в себе множество интриг и любопытных событий. С самого утра российским болельщикам придётся активно принимать валидол и болеть за своих, ибо накал страстей — сумасшедший. Лайф знакомит вас с главными событиями пятницы, 18 февраля, на Олимпиаде в Пекине.

Полуфинал хоккейного турнира

Сборная России по хоккею. Фото © Getty Images / Dimitris Isevidis / Anadolu Agency

Классической афиши Россия — Канада эти Олимпийские игры не увидят. Зато вместо этого наша сборная за шаг до финала встретится со Швецией. Грозный и очень непростой соперник, в котором на ведущих ролях находятся игроки нашей КХЛ. Соперник для команды Алексея Жамнова крайне непростой, особенно с учётом олимпийского накала. Стартовое вбрасывание в 16:10. В прямом эфире игру покажет "Россия-1".

Последние гонки биатлонистов

Биатлонистка Кристина Резцова. Фото © Getty Images / Ramsey Cardy/Sportsfile

"Последний бой, он трудный самый" — именно так пелось в одной известной песне. Изрядно уставшие и набегавшиеся биатлонисты завтра выйдут на свои последние гонки. В программе дня два масс-старта. Женщины пробегут 12,5 км, а мужчины — 15 км. От нашей команды по три представителя: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич — у женщин, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков — у мужчин. Надежды на медали? Есть, и очень даже приличные. Старт первой гонки в 10:00.

Старт пар в фигурном катании

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото © Getty Images / Amin Mohammad Jamali

За последний комплект медалей в фигурном катании борьбу начнут спортивные пары. У России шансы очень даже неплохие. Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов сделают всё для того, чтобы Россия забрала очередное золото Пекина. Главные соперники — местные спортсмены Суй Вэньцзин и Хан Цуй, которые, по мнению многих, и являются главными претендентами в борьбе за золото.

Надежды на конькобежцев

Конькобежец Павел Кулижников. Фото © Getty Images / Alex Goodlett - International Skating Union / International Skating Union

Один из последних реальных шансов на медали будет завтра у наших конькобежцев. На дистанцию 1000 метров выйдут мужчины. От нашей страны сразу два спортсмена: Павел Кулижников (мировой рекордсмен на этой дистанции) и Виктор Муштаков. Хочется верить, что наши спортсмены прервут череду неудач на олимпийском катке. Начало забегов в 11:30.