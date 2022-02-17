Тренер сборной России по хоккею объяснил вылет команд США и Канады с Олимпиады в Пекине
Напомним, впервые за 16 лет представители Северной Америки не сумели пробиться в полуфинал Игр.
Тренер сборной России по хоккею Сергей Фёдоров объяснил, почему сборные США и Канады не сумели пробиться в полуфинал турнира на Олимпиаде в Пекине.
"У канадцев, кажется, были не слишком интенсивные сборы, американцы подустали. В Пекине приходится играть в разное время, а ведь у людей биологические часы работают по-разному. Видимо, североамериканские сборные устали в моменте, из-за чего пропустили ненужные голы и не смогли найти силы отыграться", — цитирует Фёдорова РИА "Новости".
Напомним, впервые за 16 лет полуфинал Олимпийских игр пройдёт без участия команд из Северной Америки. Так, сборная США проиграла Словакии, а канадцы уступили шведам.
Обложка © ТАСС / ZUMA / Mark Edward Harris