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Канада без медалей: Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпиады

Встреча состоится 18 февраля, а решающий матч турнира Игр запланирован на 20 февраля.

16 февраля, 15:43

Фото на обложке © Getty Images / Bruce Bennett

Сборная Швеции по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине, где встретится со сборной России.

В четвертьфинальном матче шведы обыграли команду Канады с "футбольным" счётом 2:0. Автором забитых шайб стали форвард ЦСКА Лукас Валльмарк, и Антон Ландер, который поразил уже пустые ворота.

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Ранее Лайф сообщал, что сборная России по хоккею обыграла команду Дании со счётом 3:1 и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине. Туда же пробилась и команда Словакии, которая сенсационно переиграла сборную США. В полуфинале её ждет матч против Финляндии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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