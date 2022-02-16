Канада без медалей: Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпиады

Сборная Швеции по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине, где встретится со сборной России.

В четвертьфинальном матче шведы обыграли команду Канады с "футбольным" счётом 2:0. Автором забитых шайб стали форвард ЦСКА Лукас Валльмарк, и Антон Ландер, который поразил уже пустые ворота.

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Ранее Лайф сообщал, что сборная России по хоккею обыграла команду Дании со счётом 3:1 и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине. Туда же пробилась и команда Словакии, которая сенсационно переиграла сборную США. В полуфинале её ждет матч против Финляндии.