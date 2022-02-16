Канада без медалей: Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпиады
Встреча состоится 18 февраля, а решающий матч турнира Игр запланирован на 20 февраля.
Фото на обложке © Getty Images / Bruce Bennett
Сборная Швеции по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине, где встретится со сборной России.
В четвертьфинальном матче шведы обыграли команду Канады с "футбольным" счётом 2:0. Автором забитых шайб стали форвард ЦСКА Лукас Валльмарк, и Антон Ландер, который поразил уже пустые ворота.
"Исход был неясен до последних секунд": Третьяк назвал "валидольным" матч сборной России по хоккею против Дании
Ранее Лайф сообщал, что сборная России по хоккею обыграла команду Дании со счётом 3:1 и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине. Туда же пробилась и команда Словакии, которая сенсационно переиграла сборную США. В полуфинале её ждет матч против Финляндии.
Комментариев: 0