Идём к медалям: Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине
Свой следующий матч наша национальная команда проведёт 18 февраля.
Игроки команды сборной России по хоккею радуются забитой шайбе во время матча. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Сборная России по хоккею одержала победу в матче с командой Дании и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине. Встреча завершилась со счётом 3:1.
Матч для нашей команды получился крайне непростым. Счёт удалось открыть в первом периоде: свой дебютный гол на пекинских Играх забил Вадим Шипачёв. Однако датчане сумели отыграться во втором периоде усилиями Нильсена, который реализовал большинство. Впрочем, ближе к концу второго игрового отрезка Никита Нестеров вывел сборную России вперёд. Точку в матче поставил Вячеслав Войнов, который реализовал лишнего ближе к концу встречи.
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Полуфинальные матчи состоятся 18 февраля. Ранее первым участником этой стадии стала сборная Словакии, которая сенсационно переиграла команду США в серии послематчевых буллитов.
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