Идём к медалям: Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине

Сборная России по хоккею одержала победу в матче с командой Дании и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Матч для нашей команды получился крайне непростым. Счёт удалось открыть в первом периоде: свой дебютный гол на пекинских Играх забил Вадим Шипачёв. Однако датчане сумели отыграться во втором периоде усилиями Нильсена, который реализовал большинство. Впрочем, ближе к концу второго игрового отрезка Никита Нестеров вывел сборную России вперёд. Точку в матче поставил Вячеслав Войнов, который реализовал лишнего ближе к концу встречи.