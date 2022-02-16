Громкая сенсация: Сборная Словакии по хоккею обыграла команду США и вышла в полуфинал Олимпиады

Основное время встречи завершилось со счётом 2:2 после шайб Слафковски и Гривика у словаков и Абруццезе и Хентгеса — у американцев. В овертайме команды голов друг другу не забили, а вот в серии буллитов удача улыбнулась сборной Словакии. Автором решающего буллита стал нападающий "Авангарда" Петер Цегларик.