Громкая сенсация: Сборная Словакии по хоккею обыграла команду США и вышла в полуфинал Олимпиады
Судьба встречи решалась в серии послематчевых буллитов, где больше повезло представителям Европы.
Фото на обложке © Getty Images / Richard Heathcote
Сборная Словакии по хоккею сенсационно переиграла команду США и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине.
Основное время встречи завершилось со счётом 2:2 после шайб Слафковски и Гривика у словаков и Абруццезе и Хентгеса — у американцев. В овертайме команды голов друг другу не забили, а вот в серии буллитов удача улыбнулась сборной Словакии. Автором решающего буллита стал нападающий "Авангарда" Петер Цегларик.
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Добавим, что полуфинальные встречи состоятся 18 февраля. Финал турнира запланирован на последний день Олимпийских игр — 20 февраля.
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