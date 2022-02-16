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Громкая сенсация: Сборная Словакии по хоккею обыграла команду США и вышла в полуфинал Олимпиады

Судьба встречи решалась в серии послематчевых буллитов, где больше повезло представителям Европы.

16 февраля, 07:11

Фото на обложке © Getty Images / Richard Heathcote

Сборная Словакии по хоккею сенсационно переиграла команду США и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине.

Основное время встречи завершилось со счётом 2:2 после шайб Слафковски и Гривика у словаков и Абруццезе и Хентгеса — у американцев. В овертайме команды голов друг другу не забили, а вот в серии буллитов удача улыбнулась сборной Словакии. Автором решающего буллита стал нападающий "Авангарда" Петер Цегларик.

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Добавим, что полуфинальные встречи состоятся 18 февраля. Финал турнира запланирован на последний день Олимпийских игр — 20 февраля.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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