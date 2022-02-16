Настрой боевой!: Появилось видео из раздевалки сборной России по хоккею перед матчем с Данией на Олимпиаде
Ворота российской команды, как и в предыдущих трёх матчах на ОИ, будет защищать Иван Федотов. В первой пятёрке сыграют Никишин – Нестеров, Галиев – Шипачёв – Чибисов.
Игроки сборной России по хоккею. Видео © Telegram / Олимпийский комитет России
Видео из раздевалки сборной России по хоккею перед матчем с Данией на Олимпиаде. Видео © Telegram / Олимпийский комитет России
Олимпийской комитет России опубликовал видео из раздевалки сборной России перед четвертьфинальным матчем Олимпиады в Пекине против команды Дании. Ролик появился в телеграм-канале ОКР.
На кадрах видно, что игроки национальной команды сосредоточенно проводят последние минуты перед игрой. Заканчиваются последние приготовления перед выходом на лёд. Игра начнётся в 9:00 по московскому времени.
Ворота российской команды, как и в предыдущих трёх матчах на Олимпиаде, будет защищать Иван Федотов. В первой пятёрке сыграют Никишин – Нестеров, Галиев – Шипачёв – Чибисов.
Состав на 1/4 финала Олимпийских игр в Пекине! Изучайте — и включайте Первый в 9:00 по мск#Beijing2022 pic.twitter.com/aiipLOvWXj— Хоккей России (@russiahockey) February 16, 2022
Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. С Данией подопечные Алексея Жамнова уже играли в Пекине на групповом этапе. Встреча завершилась победой россиян со счётом 2:0.
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