МОК: Результат Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будет считаться предварительным
После короткой программы россиянка уверенно идёт на первом месте. Две другие наши спортсменки — Анна Щербакова и Александра Трусова — занимают пока второе и четвёртое место.
Камила Валиева. Фото на обложке © ТАСС / PA / Andrew Milligan
Результаты российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными. Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
"Результат Валиевой будет считаться предварительным и будет принят под "звёздочкой". Предполагаю, что то же самое относится и к результатам командного турнира", — сказал Адамс на брифинге.
Также он отметил, что все выводы по делу о положительной допинг-пробе Валиевой являются неуместными, так как Спортивный арбитражный суд (CAS) ещё не закончил своё разбирательство.
Напомним, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили от Олимпиады, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления. 14 февраля CAS вынес окончательный вердикт: Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине. При этом в МОК сообщили, что не будут проводить церемонию награждения фигуристок, если в тройку попадёт Камила Валиева. Кроме того, на Играх не состоится церемония вручения наград нашим спортсменам, ставшим лучшими в командном турнире.
В рамках личного турнира Олимпийских игр в Пекине фигуристки уже откатали короткую программу. Камила Валиева показала лучший результат, набрав 82,16 балла. В ходе проката она допустила ошибку на тройном акселе, однако остальные элементы сделала чисто. Партнёрши Валиевой по команде — Анна Щербакова и Александра Трусова — заняли второе и четвёртое место.
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