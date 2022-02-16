МОК: Результат Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будет считаться предварительным

Результаты российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными. Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

"Результат Валиевой будет считаться предварительным и будет принят под "звёздочкой". Предполагаю, что то же самое относится и к результатам командного турнира", — сказал Адамс на брифинге.

Также он отметил, что все выводы по делу о положительной допинг-пробе Валиевой являются неуместными, так как Спортивный арбитражный суд (CAS) ещё не закончил своё разбирательство.