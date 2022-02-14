Фигуристка Валиева выступит в личном турнире Олимпиады

Российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине. Такое решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS).

Таким образом, арбитры отстранили апелляции МОК, ISU и WADA, которые выступали за отстранение спортсменки на фоне скандала с "допингом", следы которого были обнаружены в крови фигуристки в декабрьской пробе.