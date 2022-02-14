Фигуристка Валиева выступит в личном турнире Олимпиады
Уже завтра она сможет выйти на лёд и побороться за золотые медали Игр.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине. Такое решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS).
Таким образом, арбитры отстранили апелляции МОК, ISU и WADA, которые выступали за отстранение спортсменки на фоне скандала с "допингом", следы которого были обнаружены в крови фигуристки в декабрьской пробе.
Как рассказывал Лайф, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест, Спортивный арбитражный суд накануне провёл заседание.
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