Надругательство над фигурным катанием: Как 20 лет назад судьи и МОК унижали российских фигуристов на Олимпийских играх Западные арбитры и чиновники задолго до истории с Камилой Валиевой принимали решения, за которые становится просто стыдно. 15 февраля, 21:40 Антон Сихарулидзе, Елена Бережная и тренер Татьяна Москвина. Фото © ТАСС / Виталия Белоусова

Скандал с фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине прогремел очень громко. Особенно поражает целый ряд странных решений МОК. Например, он не будет награждать победительниц личного турнира, если в тройку лучших попадёт Валиева. Однако МОК и западные чиновники уже не в первый раз принимают абсурдные решения, направленные против наших фигуристов. Лайф вспоминает историю 20-летней давности из американского Солт-Лейк-Сити.

Чистая победа россиян

Олимпийские игры 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити многие помнят именно благодаря этой истории. Главными соперниками в турнире спортивных пар были наши Елена Бережная – Антон Сихарулидзе и канадцы Жами Сале – Давид Пеллетье. До произвольной программы всё было достаточно спокойно. Хотя, конечно, история там тянулась задолго до Олимпиады.

Жаме Сале, Давид Пеллетье, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. Фото © ТАСС / Александр Яковлев

За пару лет до Игр Бережную обвинили в употреблении допинга. Сама она заявила, что запрещённые вещества попали в её организм случайно, когда она принимала лекарство, которое ей назначил американский врач. В итоге к Бережной применили санкции, а на первый план на мировой арене вышли именно канадцы. И ведь тоже не бесспорно, так как не обходилось без странных судейских решений в отношении наших спортсменов.

На самой Олимпиаде короткую программу наши выиграли без каких-либо вопросов. Бережная и Сихарулидзе откатали прокат с таким куражом и такой техникой, что никаких канадцев и близко не должно было быть. Особенно с учётом двух их ошибок: падения в конце программы и выхода за установленное время. Однако судьи, которые были под колоссальным давлением главного арбитра турнира Рональда Пфеннинга (естественно, из США) поставили пару на второе место.

А вот перед произвольной началось "шоу" (назовём это так). Сначала Жами Сале на полной скорости влетела в Бережную на разминке. Якобы случайно. Благо наш дуэт всё равно смог выступить и сделал это почти безупречно, допустив лишь небольшую ошибку на выезде с акселя. Честь и хвала канадцам, но свою программу они откатали просто безупречно. Пока весь западный мир мечтал о том, что именно они заберут золото, судьи решали немного по-другому. С перевесом в один голос победу одержали наши. Как говорится, матч окончен! Чего ещё тут спорить?

Позор судьи и МОК

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. Фото © ТАСС / Александр Фёдоров

Однако дальше началось то, что даже объяснять сложно, не то чтобы понять. Западные СМИ да и сами канадские спортсмены как только ни высказывались на тему того, что у них забрали золото. Причём не стеснялись ведь говорить, что они его заслужили (видимо, совсем забылись ошибки в короткой программе). Но ладно бы только какие-то выражения и заявления — сколько их было.

По-настоящему досталось французской судье Мари-Рен ле Гунь, на которую возле гостиницы набросилась глава технического комитета Сара-Энн Степлфорд. Она давила на арбитра и вынудила ту признаться в том, что на первое место россиян поставили под давлением президента федерации фигурного катания Франции Гайаге. Позднее она подтвердила это на экстренном заседании, но дальше говорила о том, что соврала из-за оказываемого на неё давления.

А вот дальше — просто нонсенс. МОК начал совместное расследование с ISU из-за слов Ле Гунь. И что бы вы думали? Ничего не доказал. Даже подлинность её слов не удалось подтвердить западным чиновникам. А вот обращать внимание на то, как давил на судью американец Пфеннинг, особо никто не стал. "Что он делал?" — спросите вы. Он просто запрещал арбитрам ставить нашему дуэту оценки выше чем 5,8 (при максимуме в шесть баллов).

В итоге 15 февраля 2002 года МОК просто-напросто пробил дно. Руководивший тогда организацией Жак Рогге провёл самую позорную пресс-конференцию в истории организации. На ней он заявил, что канадцы проиграли несправедливо и должно быть вручено две золотые медали. А потому на церемонии награждения на высшую ступень пьедестала почёта поднимутся оба дуэта: Елена Бережная – Антон Сихарулидзе и канадцы Жами Сале – Давид Пеллетье.

Для всего мира фигурного катания тогда это была катастрофа. Вид спорта и так-то нещадно критиковали, а здесь такой фарс. Бережная и Сихарулидзе, кстати, участие в церемонии приняли, хотя их мнение и позицию все и так понимали. Однако на такой шаг пошли не все: ставшие третьими китайцы идти на вторую церемонию отказались.

К слову, МОК и ISU на наших глазах, судя по всему, заходят на второй круг позорных и нелепых решений. Отменить церемонию награждения командного турнира и не давать медали девушкам-одиночницам, если одну из них завоюет Камила Валиева, — абсурд невиданного масштаба. Впрочем, западным чиновникам, видимо, не привыкать менять на ходу правила игры и творить абсолютно нелепую историю.

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