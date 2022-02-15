Лидерство со слезами на глазах: Камила Валиева выиграла короткую программу ОИ, Щербакова и Трусова — вторая и четвёртая
После проката лидер нашей команды не сумела сдержать слёзы, а зал стоя приветствовал нашу юную звёздочку.
Фигуристка Камила Валиева. Фото © Getty Images / Harry How
Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу в короткой программе в рамках личного турнира Олимпийских игр в Пекине. Её партнёрши по команде — Анна Щербакова и Александра Трусова — заняли второе и четвёртое место.
Первой на лёд из наших выходила Камила Валиева. Пережившая целый спектр эмоций, 15-летняя россиянка допустила ошибку на тройном акселе, сделав остальные элементы чисто и без единой помарки. В итоге 82,16 балла и первое место после короткой программы. Чемпионка мира Анна Щербакова бесподобно откатала всю свою программу, без ошибок выполнив каждый из сложнейших элементов. В итоге у Щербаковой 80,20 балла и второе место по итогам проката. Не получилось сделать тройной аксель у Александры Трусовой, зато остальные элементы также получились просто великолепно. 74,60 балла от судьей и промежуточное четвёртое место. На третьей строчке японка Каори Сакамото.
Добавим, что произвольная программа у фигуристок состоится 17 февраля. Начало — в 13:00. В неё отобрались 25 сильнейших спортсменок.
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