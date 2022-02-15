Невероятная: Камила Валиева откатала свою первую программу после решения CAS
После завершения выступления она не смогла сдержать слёз, а зрители стоя приветствовали нашу спортсменку.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российская фигуристка завершила короткую программу в личном турнире Олимпиады в Пекине. Для нашей спортсменки это был первый прокат после решения CAS о её допуске до участия в соревнованиях.
Она допустила ошибку на первом элементе — тройном акселе, однако остальные элементы россиянка сделала бесподобно. Сразу после окончания программы она не смогла сдержать слёз. Судьи высоко оценили её выступление, поставив 82,16 балла.
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Напомним, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили от Олимпиады, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления. 14 февраля CAS вынес окончательный вердикт: Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине. При этом в МОК сообщили, что не будут проводить церемонию награждения фигуристок, если в тройку попадёт Камила Валиева. Кроме того, на Играх не состоится церемония вручения наград нашим спортсменам, ставшим лучшими в командном турнире.
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