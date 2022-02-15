"Они просто талантливые": Украинская фигуристка заявила, что не верит в употребление допинга Камилой Валиевой

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова призналась журналистам, что не верит в то, что россиянка Камила Валиева могла применять допинг.

"Девочки (из России. — Прим. Лайфа) такие, ничего бы им не помогло, если бы они не обладали таким талантом. Смешно даже думать, они просто талантливые и много работают", — заявила Шаботова.