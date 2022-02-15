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"Они просто талантливые": Украинская фигуристка заявила, что не верит в употребление допинга Камилой Валиевой

Ранее нашу спортсменку допустили до личного турнира Олимпийских игр, где уже сегодня она покажет короткую программу.

15 февраля, 10:58

Фигуристка Камила Валиева. Фото © Getty Images / Ni Minzhe / CHINASPORTS / VCG

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова призналась журналистам, что не верит в то, что россиянка Камила Валиева могла применять допинг.

"Девочки (из России. Прим. Лайфа) такие, ничего бы им не помогло, если бы они не обладали таким талантом. Смешно даже думать, они просто талантливые и много работают", — заявила Шаботова.

Камила Валиева упала с тройного акселя на тренировке короткой программы на Олимпиаде

Камила Валиева упала с тройного акселя на тренировке короткой программы на Олимпиаде

Напомним, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили от Олимпиады, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления. 14 февраля CAS вынес окончательный вердикт: Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине. При этом в МОК сообщили, что не будут проводить церемонию награждения фигуристок, если в тройку попадёт Камила Валиева. Кроме того, на Играх не состоится церемония вручения наград нашим спортсменам, ставшим лучшими в командном турнире.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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