"Они просто талантливые": Украинская фигуристка заявила, что не верит в употребление допинга Камилой Валиевой
Ранее нашу спортсменку допустили до личного турнира Олимпийских игр, где уже сегодня она покажет короткую программу.
Фигуристка Камила Валиева. Фото © Getty Images / Ni Minzhe / CHINASPORTS / VCG
Украинская фигуристка Анастасия Шаботова призналась журналистам, что не верит в то, что россиянка Камила Валиева могла применять допинг.
"Девочки (из России. — Прим. Лайфа) такие, ничего бы им не помогло, если бы они не обладали таким талантом. Смешно даже думать, они просто талантливые и много работают", — заявила Шаботова.
Напомним, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили от Олимпиады, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления. 14 февраля CAS вынес окончательный вердикт: Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине. При этом в МОК сообщили, что не будут проводить церемонию награждения фигуристок, если в тройку попадёт Камила Валиева. Кроме того, на Играх не состоится церемония вручения наград нашим спортсменам, ставшим лучшими в командном турнире.
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