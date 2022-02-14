МОК не будет делать церемонию награждения фигуристок, если в тройку попадёт Камила Валиева

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет проводить церемонию награждения призёров турнира фигуристок-одиночниц, если в тройку лучших попадёт Камила Валиева. Об этом говорится в заявлении организации.

"В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и соответствующим НОК было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который, с одной стороны, имеет положительную пробу А, но чьё нарушение антидопинговых правил, с другой стороны, ещё не установлено", — говорится в заявлении.

Кроме того, МОК не будет проводить церемонию награждения по итогам командного турнира фигуристов, где победу одержала сборная России, в составе которой также выступала Камила Валиева. Также комитет попросил ISU допустить в произвольную программу спортсменку, которая займёт 25-е место в короткой программе в случае, если в число 24 лучших попадёт Валиева.