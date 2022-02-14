МОК не будет делать церемонию награждения фигуристок, если в тройку попадёт Камила Валиева
Кроме того, на Играх не состоится церемония вручения наград нашим спортсменам, ставшим лучшими в командном турнире.
Фото © instagram / kamilavalieva26
Международный олимпийский комитет (МОК) не будет проводить церемонию награждения призёров турнира фигуристок-одиночниц, если в тройку лучших попадёт Камила Валиева. Об этом говорится в заявлении организации.
"В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и соответствующим НОК было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который, с одной стороны, имеет положительную пробу А, но чьё нарушение антидопинговых правил, с другой стороны, ещё не установлено", — говорится в заявлении.
Кроме того, МОК не будет проводить церемонию награждения по итогам командного турнира фигуристов, где победу одержала сборная России, в составе которой также выступала Камила Валиева. Также комитет попросил ISU допустить в произвольную программу спортсменку, которая займёт 25-е место в короткой программе в случае, если в число 24 лучших попадёт Валиева.
Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в соревнованиях женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Произошло это на фоне скандала с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала во время чемпионата России 25 декабря прошлого года. При этом все её последующие тесты были отрицательными.
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