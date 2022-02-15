Камила Валиева упала с тройного акселя на тренировке короткой программы на Олимпиаде
Уже сегодня она вместе с Анной Щербаковой и Александрой Трусовой выступит в личном турнире Игр.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Российская фигуристка Камила Валиева допустила ошибку на тренировке короткой программы перед стартом личного турнира Олимпиады в Пекине. Об этом пишет РИА "Новости".
Валиева не смогла чисто выполнить тройной аксель, упав с него. После этого она без ошибок сделала тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Её партнёрши по национальной команде Александра Трусова и Анна Щербакова также появились на тренировке. Трусова не без помарки сделала тройной аксель, а Щербакова все свои элементы сделала чисто.
Напомним, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили от Олимпиады, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления. 14 февраля CAS вынес окончательный вердикт: Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине. При этом в МОК сообщили, что не будут проводить церемонию награждения фигуристок, если в тройку попадёт Камила Валиева. Кроме того, на Играх не состоится церемония вручения наград нашим спортсменам, ставшим лучшими в командном турнире.
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