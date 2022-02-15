Камила Валиева упала с тройного акселя на тренировке короткой программы на Олимпиаде

Валиева не смогла чисто выполнить тройной аксель, упав с него. После этого она без ошибок сделала тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Её партнёрши по национальной команде Александра Трусова и Анна Щербакова также появились на тренировке. Трусова не без помарки сделала тройной аксель, а Щербакова все свои элементы сделала чисто.