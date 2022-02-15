В МОК рассказали, как запрещённое вещество попало в организм Камилы Валиевой
По словам главы дисциплинарной комиссии комитета, именно этот факт повлиял на отмену временного отстранения фигуристки от выступления на Олимпиаде.
Камила Валиева © ТАСС / Валерий Шарифулин
Запрещённое вещество триметазидин, обнаруженное в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, попало в организм спортсменки с продуктом, который употреблял её дедушка. Об этом сообщил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд.
Его заявление опубликовал на своей странице в "Твиттере" журналист издания USA Today Том Шэд. Он также рассказал, что, по словам Освальда, именно этот факт повлиял на отмену временного отстранения фигуристки от Олимпиады.
Напомним, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили от Олимпиады, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления. 14 февраля CAS вынес окончательное решение: Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине. При этом в МОК сообщили, что не будут проводить церемонию награждения фигуристок, если в тройку попадёт Камила Валиева. Кроме того, на Играх не состоится церемония вручения наград нашим спортсменам, ставшим лучшими в командном турнире.
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