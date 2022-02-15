В МОК рассказали, как запрещённое вещество попало в организм Камилы Валиевой

Запрещённое вещество триметазидин, обнаруженное в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, попало в организм спортсменки с продуктом, который употреблял её дедушка. Об этом сообщил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд.

Его заявление опубликовал на своей странице в "Твиттере" журналист издания USA Today Том Шэд. Он также рассказал, что, по словам Освальда, именно этот факт повлиял на отмену временного отстранения фигуристки от Олимпиады.