НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Шестиклассница через соцсети пожаловалась депутату на домогательства со стороны отчима

Девочку сразу опросили в присутствии матери и психолога. А уже вечером того же дня 34-летний мужчина был задержан.

15 февраля, 04:59

Фото на обложке © Pixabay

Ученица шестого класса из Псковской области рассказала через соцсети депутату Госдумы Александру Козловскому о домогательствах со стороны отчима. После предварительных разбирательств эта информация подтвердилась.

"Ранним утром 10 февраля мне в личные сообщения написал ребёнок. Маленькая девочка, столкнувшаяся с недетской проблемой, попросила помощи и совета. Шестиклассница из Псковской области рассказала о домогательствах со стороны отчима. По словам девочки, на протяжении последних лет мужчина проявлял к ней "интерес", — написал Козловский на своей странице в соцсети.

Депутат передал информацию правоохранителям. Девочку опросили в присутствии матери и психологов, а уже вечером того же дня 34-летнего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ, мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

"Злоумышленник в ходе допроса признал свою вину, в настоящее время заключён под стражу", добавил Александр Козловский.

Под Омском отчим задушил четырёхлетнюю падчерицу из-за мультфильмов

Под Омском отчим задушил четырёхлетнюю падчерицу из-за мультфильмов

Ранее Лайф рассказывал, что в Бурятии отчим выстрелил в двух сыновей сожительницы из-за ревности к женщине. После случившегося подозреваемый скрылся, но вскоре его нашли полицейские. Возбуждено уголовное дело, следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1