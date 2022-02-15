Шестиклассница через соцсети пожаловалась депутату на домогательства со стороны отчима

Ученица шестого класса из Псковской области рассказала через соцсети депутату Госдумы Александру Козловскому о домогательствах со стороны отчима. После предварительных разбирательств эта информация подтвердилась.

"Ранним утром 10 февраля мне в личные сообщения написал ребёнок. Маленькая девочка, столкнувшаяся с недетской проблемой, попросила помощи и совета. Шестиклассница из Псковской области рассказала о домогательствах со стороны отчима. По словам девочки, на протяжении последних лет мужчина проявлял к ней "интерес", — написал Козловский на своей странице в соцсети.

Депутат передал информацию правоохранителям. Девочку опросили в присутствии матери и психологов, а уже вечером того же дня 34-летнего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ, мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

"Злоумышленник в ходе допроса признал свою вину, в настоящее время заключён под стражу", — добавил Александр Козловский.