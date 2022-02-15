Украинский суд арестовал пять иностранных судов, заходивших в порты Крыма
Власти страны квалифицируют подобные действия как подрывающие суверенитет. Согласно её законам, это влечёт уголовную ответственность, поскольку Киев не признаёт полуостров российским.
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На Украине суд наложил арест на пять иностранных судов, ранее заходивших в порты Крыма. При этом, каким государствам принадлежат корабли, не сообщается.
"Херсонский городской суд наложил аресты на 5 судов, которые нарушили порядок въезда на оккупированный полуостров и выезда из него и, таким образом, были орудием совершения преступления", — сообщается на сайте генпрокурора Украины.
Местные правоохранительные органы квалифицируют подобные инциденты как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства. Это влечёт уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов. На сегодняшний день всего наложены аресты на 59 судов.
Ранее Лайф писал, что на Украине призвали блокировать порты Крыма с помощью списанных американских катеров. Киев мечтает приобрести пять больших патрульных "Циклонов" 1993–1995 годов постройки, которые ВМС США готовятся отправить на металлолом.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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