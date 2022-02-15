Украинский суд арестовал пять иностранных судов, заходивших в порты Крыма

На Украине суд наложил арест на пять иностранных судов, ранее заходивших в порты Крыма. При этом, каким государствам принадлежат корабли, не сообщается.

"Херсонский городской суд наложил аресты на 5 судов, которые нарушили порядок въезда на оккупированный полуостров и выезда из него и, таким образом, были орудием совершения преступления", — сообщается на сайте генпрокурора Украины.

Местные правоохранительные органы квалифицируют подобные инциденты как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства. Это влечёт уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов. На сегодняшний день всего наложены аресты на 59 судов.

Ранее Лайф писал, что на Украине призвали блокировать порты Крыма с помощью списанных американских катеров. Киев мечтает приобрести пять больших патрульных "Циклонов" 1993–1995 годов постройки, которые ВМС США готовятся отправить на металлолом.