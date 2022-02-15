Фристайлистка Таталина заявила о нечестном судействе на Олимпиаде в Пекине

Судейство в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине было нечестным, с таким заявлением выступила российская фристайлистка Анастасия Таталина.

"Считаю, что меня сегодня просто засудили. Это нечестно. На последней попытке я сделала сложнейший трюк, который сегодня не делал никто, но получила только 75 баллов", — сказала Таталина журналистам.

Она вместе с тренерским штабом готовит разбор данной ситуации: уверена, что у неё должен был быть более высокий балл. Таталина заняла четвёртое место. Лучший результат россиянка показала в третьей попытке, набрав 75,51 балла. Победительницей соревнований стала представительница Швейцарии Матильда Гремо (86,56). На втором месте расположилась китаянка Гу Айлин (86,23), на третьем — эстонка Келли Сильдару (82,06).