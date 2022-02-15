Фристайлистка Таталина заявила о нечестном судействе на Олимпиаде в Пекине
В ходе выступления российская спортсменка выполнила сложнейший трюк, но получила лишь 75 баллов и в итоге заняла лишь четвёртое место.
Анастасия Таталина. Фото © ТАСС / ЕРА
Судейство в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине было нечестным, с таким заявлением выступила российская фристайлистка Анастасия Таталина.
"Считаю, что меня сегодня просто засудили. Это нечестно. На последней попытке я сделала сложнейший трюк, который сегодня не делал никто, но получила только 75 баллов", — сказала Таталина журналистам.
Она вместе с тренерским штабом готовит разбор данной ситуации: уверена, что у неё должен был быть более высокий балл. Таталина заняла четвёртое место. Лучший результат россиянка показала в третьей попытке, набрав 75,51 балла. Победительницей соревнований стала представительница Швейцарии Матильда Гремо (86,56). На втором месте расположилась китаянка Гу Айлин (86,23), на третьем — эстонка Келли Сильдару (82,06).
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Ранее Лайф сообщал, что женская сборная России по лыжным гонкам одержала победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
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