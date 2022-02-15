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Глава дисциплинарной комиссии МОК объяснил, почему отменили награждение фигуристов

Денис Освальд заверил, что в организации не отказываются от таких планов совсем, но в нынешних условиях спортивные функционеры боятся совершить ошибку.

15 февраля, 04:10
<p>Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Международный олимпийский комитет из-за дела российской спортсменки Камилы Валиевой боится совершить ошибку при награждении победителей командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Так решение не проводить церемонию объяснил глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд.

"Мы прекрасно понимаем, какие чувства испытывают команды, которые завоевали серебро и бронзу, но присудить медали в такой неопределённой ситуации очень сложно, есть вероятность допустить ошибку", — сказал Освальд журналистам.

Он считает такое решение дальновидным: МОК нужно время, чтобы разобраться, при этом дать другим спортсменам возможность получить медали. Когда появится возможность, церемония пройдёт в торжественной обстановке, заверил Освальд.

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"Пока мы не можем обоснованно вручать награды, нужно проверить пробу Б. Поэтому считаем, что не присуждать медали на этих соревнованиях является справедливым решением", — сказал глава комиссии МОК.

Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в соревнованиях женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Произошло это на фоне скандала с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала во время чемпионата России 25 декабря прошлого года. При этом все её последующие тесты были отрицательными.

При этом в МОК сообщили, что не будут делать церемонию награждения фигуристок, если в тройку попадёт Камила Валиева. Кроме того, на Играх не состоится церемония вручения наград нашим спортсменам, ставшим лучшими в командном турнире.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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