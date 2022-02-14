"Эти дни были сложными": Камила Валиева впервые прокомментировала скандал с "допингом" на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева призналась, что последние несколько дней были очень непростыми для неё из-за скандала с "допингом".

"Эти дни для меня были очень сложными, и уже как бы не хватает эмоций. То есть я радуюсь, но при этом я эмоционально уже устала. Поэтому слёзы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. И буду надеяться, что я это буду делать максимально… Настроюсь и покажу свои результаты", — заявила Валиева в эфире Первого канала.

По её словам, на заседании CAS она сидела семь часов, а за всё это время был лишь один перерыв на 20 минут. Валиева заметила, что, судя по всему, это был один из этапов, который она должна была пройти. Кроме того, спортсменка рассказала о серьёзной поддержке, которую она ежедневно получает от болельщиков.

"Эта поддержка очень важна для меня. Тренеры меня поддерживают, всё окружение меня поддерживает. Я думала, что я буду одна, но самые близкие люди никогда меня не бросят", — добавила Валиева.

Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в соревнованиях женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Произошло это на фоне скандала с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала во время чемпионата России 25 декабря прошлого года. При этом все её последующие тесты были отрицательными.