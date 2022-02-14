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"Эти дни были сложными": Камила Валиева впервые прокомментировала скандал с "допингом" на Олимпиаде

Уже завтра она сможет выйти на лёд в короткой программе турнира фигуристок-одиночниц.

14 февраля, 15:53

Камила Валиева. Фото © Getty Images / Andrew Milligan / PA Images

Российская фигуристка Камила Валиева призналась, что последние несколько дней были очень непростыми для неё из-за скандала с "допингом".

"Эти дни для меня были очень сложными, и уже как бы не хватает эмоций. То есть я радуюсь, но при этом я эмоционально уже устала. Поэтому слёзы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. И буду надеяться, что я это буду делать максимально… Настроюсь и покажу свои результаты", — заявила Валиева в эфире Первого канала.

По её словам, на заседании CAS она сидела семь часов, а за всё это время был лишь один перерыв на 20 минут. Валиева заметила, что, судя по всему, это был один из этапов, который она должна была пройти. Кроме того, спортсменка рассказала о серьёзной поддержке, которую она ежедневно получает от болельщиков.

"Эта поддержка очень важна для меня. Тренеры меня поддерживают, всё окружение меня поддерживает. Я думала, что я буду одна, но самые близкие люди никогда меня не бросят", — добавила Валиева.

Камила Валиева допустила ошибку на четверном прыжке во время вечерней тренировки на ОИ

Камила Валиева допустила ошибку на четверном прыжке во время вечерней тренировки на ОИ

Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в соревнованиях женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Произошло это на фоне скандала с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала во время чемпионата России 25 декабря прошлого года. При этом все её последующие тесты были отрицательными.

При этом в МОК сообщили, что не будут делать церемонию награждения фигуристок, если в тройку попадёт Камила Валиева. Кроме того, на Играх не состоится церемония вручения наград нашим спортсменам, ставшим лучшими в командном турнире.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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