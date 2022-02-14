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Камила Валиева допустила ошибку на четверном прыжке во время вечерней тренировки на ОИ

При этом все остальные элементы во время занятия она смогла сделать без единой помарки.

14 февраля, 13:47

Камила Валиева. Фото © Getty Images / Jean Catuffe

Российская фигуристка Камила Валиева не без ошибок откатала тренировку произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине, сообщает "Чемпионат".

15-летняя спортсменка допустила ошибку при выполнении четверного тулупа, после которого она коснулась двумя руками льда. А вот все остальные элементы и каскады она сумела сделать чисто, как и во время утреннего занятия.

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Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в соревнованиях женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Произошло это на фоне скандала с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала во время чемпионата России 25 декабря прошлого года. При этом все её последующие тесты были отрицательными.

При этом в МОК сообщили, что не будут делать церемонию награждения фигуристок, если в тройку попадёт Камила Валиева. Кроме того, на Играх не состоится церемония вручения наград нашим спортсменам, ставшим лучшими в командном турнире.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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