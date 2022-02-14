Камила Валиева допустила ошибку на четверном прыжке во время вечерней тренировки на ОИ

Российская фигуристка Камила Валиева не без ошибок откатала тренировку произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине, сообщает "Чемпионат".

15-летняя спортсменка допустила ошибку при выполнении четверного тулупа, после которого она коснулась двумя руками льда. А вот все остальные элементы и каскады она сумела сделать чисто, как и во время утреннего занятия.

Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в соревнованиях женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Произошло это на фоне скандала с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала во время чемпионата России 25 декабря прошлого года. При этом все её последующие тесты были отрицательными.