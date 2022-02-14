Юрист Алексеев назвал неправомерным отстранение Камилы Валиевой от награждения на Олимпиаде
Он также подчеркнул, что решение МОК нарушает общее правило Олимпийской хартии и его можно обжаловать в палате Международного спортивного арбитражного суда.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить награждение российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде неправомерно, так как спортсменку не отстранили от участия в Играх. Так считает глава Ассоциации юристов РФ Сергей Алексеев.
"Если в момент между результатами соревнований и награждением выявляется положительная допинговая проба, тогда спортсмен автоматом отстраняется. Только на этом основании можно награждение отменить или отложить", — передаёт его слова телеканал "360".
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Алексеев также подчеркнул, что решение МОК нарушает общее правило Олимпийской хартии и его можно обжаловать в палате Международного спортивного арбитражного суда.
"Получается, что МОК своим решением нарушает нормы Олимпийской хартии о равных стартовых условиях. Идёт определённая дискриминация Валиевой", — отметил эксперт. Он также не исключил, что на решение МОК повлияла политика.
Напомним, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Спортивный арбитражный суд накануне провёл заседание. И сегодня, 14 февраля, CAS вынес решение: Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине. Позже МОК заявил, что не будет проводить церемонию награждения призёров турнира фигуристок-одиночниц, если в тройку лучших попадёт наша 15-летняя спортсменка. Не будет церемонии и по итогам командного турнира, где победу одержала сборная России.
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