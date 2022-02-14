Юрист Алексеев назвал неправомерным отстранение Камилы Валиевой от награждения на Олимпиаде

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить награждение российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде неправомерно, так как спортсменку не отстранили от участия в Играх. Так считает глава Ассоциации юристов РФ Сергей Алексеев.

"Если в момент между результатами соревнований и награждением выявляется положительная допинговая проба, тогда спортсмен автоматом отстраняется. Только на этом основании можно награждение отменить или отложить", — передаёт его слова телеканал "360".

Алексеев также подчеркнул, что решение МОК нарушает общее правило Олимпийской хартии и его можно обжаловать в палате Международного спортивного арбитражного суда.