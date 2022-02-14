В Тверской области лежачего пациента доставили до скорой в ковше трактора

Кадры, на которых лежачего пациента доставляют до скорой в ковше трактора. Видео © "ВКонтакте" / "Бежецк"

В одной из деревень Бежецкого района Тверской области лежачего пациента доставили до кареты скорой помощи в ковше трактора. Причиной стало то, что машина медиков застряла в снегу при въезде в населённый пункт.

Видеоролик, который, предположительно, снял водитель скорой, вызвал волну возмущений в соцсетях. Многие комментаторы ужаснулись тому, что происходит на кадрах, назвав ситуацию недопустимой для 21-го века. К слову, областная прокуратура уже в курсе инцидента.

"Проводится проверка по сообщению из СМИ о том, что медики скорой помощи не смогли проехать в одну из деревень Бежецкого района из-за неочищенных от снега дорог. Из-за этого пациента доставили до кареты в ковше трактора", — сообщили журналистам в надзорном ведомстве.