Министр обороны Белоруссии Хренин обсудил с украинским коллегой Резниковым "болевые точки"

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин провёл переговоры с главой Минобороны Алексеем Резниковым. Об этом сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства в телеграм-канале. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Киева.

"Во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, имеющиеся "болевые точки", а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе", — говорится в сообщении.

Во время переговоров Хренин отметил, что народ Украины был и будет для Минска братским, а сама республика не является инициатором напряжённости в отношениях двух стран. В свою очередь, Резников выступил за возобновление сотрудничества между государствами, а также предложил взаимодействовать по вопросам безопасности и взаимного доверия. Кроме того, министры обсудили проведение мероприятий подготовки Вооружённых сил и выразили уверенность, что они не несут угрозы безопасности странам.