Министр обороны Белоруссии Хренин обсудил с украинским коллегой Резниковым "болевые точки"
Главы обороны ведомств затронули вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, а также шаги по "укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе".
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин провёл переговоры с главой Минобороны Алексеем Резниковым. Об этом сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства в телеграм-канале. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Киева.
"Во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, имеющиеся "болевые точки", а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе", — говорится в сообщении.
Во время переговоров Хренин отметил, что народ Украины был и будет для Минска братским, а сама республика не является инициатором напряжённости в отношениях двух стран. В свою очередь, Резников выступил за возобновление сотрудничества между государствами, а также предложил взаимодействовать по вопросам безопасности и взаимного доверия. Кроме того, министры обсудили проведение мероприятий подготовки Вооружённых сил и выразили уверенность, что они не несут угрозы безопасности странам.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад развязывает конфликт на Украине, но воевать не собирается. По его мнению, если бы планировалась война против Незалежной, западные средства массовой информации вели бы себя по-другому.
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