Глава пресс-службы ЛДПР Дюпин назвал слухами сообщения о воспалении в мозге у Жириновского

Руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин отказался комментировать Лайфу появившиеся в СМИ сообщения о том, что у лидера партии Владимира Жириновского врачи диагностировали серьёзные воспалительные процессы в головном мозге.

"Мы слухи не комментируем", — отметил Дюпин.

Кроме того, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов назвал недопустимым распространение подобной неофициальной информации. В беседе с Лайфом он отметил, что комментирует только достоверные данные.

"Сейчас такая обстановка, когда не надо играться. Это связано всё-таки со здоровьем человека. Есть официальная информация, ей мы руководствуемся. А сплетни, которые распространяют анонимные источники, которые потом не подтверждаются, они оставляют очень неприятный след", — рассказал Нилов.

Он также назвал "мерзкой" погоню за цитируемостью в таких ситуациях, ведь речь идёт о здоровье, жизни и судьбе человека.

Напомним, сегодня Пятый канал сообщил, что у Владимира Жириновского якобы обнаружили серьёзные воспалительные процессы в головном мозге. По данным источника СМИ, врачи оценивают состояние политика как тяжёлое.