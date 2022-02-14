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Глава пресс-службы ЛДПР Дюпин назвал слухами сообщения о воспалении в мозге у Жириновского

В то же время депутат Госдумы Нилов назвал недопустимым распространение подобных неофициальных данных. Собеседник Лайфа назвал "мерзкой" погоню за цитируемостью в таких ситуациях.

14 февраля, 13:03

Владимир Жириновский. Фото на обложке © Facebook / Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)

Руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин отказался комментировать Лайфу появившиеся в СМИ сообщения о том, что у лидера партии Владимира Жириновского врачи диагностировали серьёзные воспалительные процессы в головном мозге.

"Мы слухи не комментируем", — отметил Дюпин.

Кроме того, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов назвал недопустимым распространение подобной неофициальной информации. В беседе с Лайфом он отметил, что комментирует только достоверные данные.

"Сейчас такая обстановка, когда не надо играться. Это связано всё-таки со здоровьем человека. Есть официальная информация, ей мы руководствуемся. А сплетни, которые распространяют анонимные источники, которые потом не подтверждаются, они оставляют очень неприятный след", — рассказал Нилов.

Он также назвал "мерзкой" погоню за цитируемостью в таких ситуациях, ведь речь идёт о здоровье, жизни и судьбе человека.

Напомним, сегодня Пятый канал сообщил, что у Владимира Жириновского якобы обнаружили серьёзные воспалительные процессы в головном мозге. По данным источника СМИ, врачи оценивают состояние политика как тяжёлое.

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О госпитализации 75-летнего политика стало известно в среду, 9 февраля, причём в партии ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что Жириновский "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести — КТ-3, то есть у политика поражено 50–75% лёгких. Ближе к вечеру появилась информация, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. А вот эти сведения в партии поспешили опровергнуть.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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