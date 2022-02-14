Лавров: Ответ США на предложения по гарантиям безопасности не может удовлетворить Россию
Президент Владимир Путин на встрече с главой МИД попросил его представить соображения по результатам анализа документов, поступивших от Вашингтона и НАТО.
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Предоставленный Вашингтоном ответ на предложения по гарантиям безопасности не может удовлетворить Москву. Об этом заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Ответ США состоит из двух частей. Первая часть реагирует на три наши ключевые проблемы, которые мы обозначили: нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений, угрожающих нам, и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО, в котором впервые в этом формате прозвучала задача обеспечить неделимость безопасности. По этим вопросам ответ отрицательный, он нас, конечно, удовлетворить не может", — резюмировал министр.
По словам Лаврова, так или иначе, российская инициатива о гарантиях безопасности порядком "встряхнула" западных коллег.
"Наша инициатива по евробезопасности, о гарантиях безопасности, которую мы выдвинули и очень чётко продвигаем, чётко обозначили в ней свои коренные интересы, она "встряхнула" наших западных коллег", — сказал он.
Лайф уже сообщал, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Позже Запад передал России ответ, который обнародовала испанская газета Еl Pais.
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