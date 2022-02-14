Лавров: Ответ США на предложения по гарантиям безопасности не может удовлетворить Россию

Предоставленный Вашингтоном ответ на предложения по гарантиям безопасности не может удовлетворить Москву. Об этом заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Ответ США состоит из двух частей. Первая часть реагирует на три наши ключевые проблемы, которые мы обозначили: нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений, угрожающих нам, и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО, в котором впервые в этом формате прозвучала задача обеспечить неделимость безопасности. По этим вопросам ответ отрицательный, он нас, конечно, удовлетворить не может", — резюмировал министр.