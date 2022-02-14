В Госпогранслужбе Украины опровергли запрет на въезд для мужчин призывного возраста из РФ

Украина не закрывала въезд на территорию страны мужчинам призывного возраста из России. Об этом заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы Незалежной Андрей Демченко.

В комментарии изданию "Украинская правда" Демченко заметил, что никаких гласных или негласных инструкций о запрете въезда граждан РФ служба не получала, а пограничники в работе чётко руководствуются нормами законодательства. Он уточнил, что ежедневно десятки иностранцев получают отказ во въезде на Украину по разным причинам.

"Конечно, среди иностранцев есть и граждане РФ, которые, следуя в нашу страну, должны соблюдать условия въезда", — добавил Демченко.