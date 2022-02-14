В Госпогранслужбе Украины опровергли запрет на въезд для мужчин призывного возраста из РФ
В ведомстве уточнили, что ежедневно многим иностранным гражданам отказывают во въезде на территорию страны по разным причинам и среди них есть россияне в том числе.
Фото © Госпогранслужба Украины
Украина не закрывала въезд на территорию страны мужчинам призывного возраста из России. Об этом заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы Незалежной Андрей Демченко.
В комментарии изданию "Украинская правда" Демченко заметил, что никаких гласных или негласных инструкций о запрете въезда граждан РФ служба не получала, а пограничники в работе чётко руководствуются нормами законодательства. Он уточнил, что ежедневно десятки иностранцев получают отказ во въезде на Украину по разным причинам.
"Конечно, среди иностранцев есть и граждане РФ, которые, следуя в нашу страну, должны соблюдать условия въезда", — добавил Демченко.
Ранее о неофициальном запрете въезда на Украину мужчин призывного возраста из РФ сообщил главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов. По словам журналиста, ограничения введены на неопределённый срок, но как минимум до конца учений России, чтобы избежать провокационных инцидентов.
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