Нардеп Рабинович сообщил о запрете депутатам Рады покидать Украину
Парламентарий сомневается в конституционности и законности такого ограничения. По его данным, вылет из страны закрыли с 00:00 14 февраля.
Фото на обложке © ТАСС / Zuma
Депутатам Верховной рады Украины запретили покидать страну. Об этом сообщил депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
"Депутатам ВР закрыт вылет с Украины. С 12 ночи. Как принято. Закон? Конституция? Нет, не слыхали…" — написал Рабинович на своей странице в "Фейсбуке".
Ранее депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что его однопартийцам из Верховной рады рекомендовали не покидать страну.
Как сообщал Лайф ранее, в Госавиаслужбе Украины заявили, что воздушное пространство страны открыто. В случае изменения ситуации власти государства официально уведомят об этом, уточнил глава ведомства Александр Бильчук.
До этого российский обозреватель Виктор Баранец прокомментировал возможную воздушную блокаду Украины, назвав это военным психозом. По словам собеседника Лайфа, для мировых компаний такое решение чрезвычайно невыгодно, ведь в этом случае им придётся менять маршруты, время полёта, делать большие зигзаги и тратить лишнее горючее. В свою очередь, депутат Рады Алексей Гончаренко считает, что приостановка полётов над Украиной может начаться уже с 14 февраля.
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