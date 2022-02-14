Нардеп Рабинович сообщил о запрете депутатам Рады покидать Украину

Депутатам Верховной рады Украины запретили покидать страну. Об этом сообщил депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

"Депутатам ВР закрыт вылет с Украины. С 12 ночи. Как принято. Закон? Конституция? Нет, не слыхали…" — написал Рабинович на своей странице в "Фейсбуке".

Ранее депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что его однопартийцам из Верховной рады рекомендовали не покидать страну.