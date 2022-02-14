"Украинская правда": Олигархи стали покидать страну
По данным издания, за день из Киева вылетело около 20 самолётов, которые принадлежат бизнесменам из национального списка Forbes.
Фото на обложке © Pixabay
Крупные украинские бизнесмены начали массово покидать страну на фоне опасений, что 14 февраля может быть закрыто её воздушное пространство. Как пишет издание, они улетают чартерными рейсами на бизнесджетах.
Отмечается, что только 13 февраля Киев покинуло 20 подобных самолётов. За границу якобы вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко, Вадим Столар и Василий Хмельницкий.
Что касается Ставницера, то, согласно сообщению его пресс-службы, он улетел в командировку и вернётся в страну на днях. Хмельницкий отправился с командой на обучение, его возвращение ожидается 20 февраля. Утверждается, что эту поездку бизнесмен планировал ещё три месяца назад.
Также "Украинская правда" пишет, что ещё 30 января в Цюрих вылетел украинский олигарх Ринат Ахметов. В воскресенье к нему якобы отправился ещё один самолёт. В конце января страну покинул и бизнесмен Виктор Пинчук.
Как сообщал Лайф ранее, в Госавиаслужбе Украины заявили, что воздушное пространство страны открыто. В случае изменения ситуации власти государства официально уведомят об этом, уточнил глава ведомства Александр Бильчук.
До этого российский обозреватель Виктор Баранец прокомментировал возможную воздушную блокаду Украины, назвав это военным психозом. По словам собеседника Лайфа, для мировых компаний такое решение чрезвычайно невыгодно, ведь в этом случае им придётся менять маршруты, время полёта, делать большие зигзаги и тратить лишнее горючее. В свою очередь, депутат Рады Алексей Гончаренко считает, что приостановка полётов над Украиной может начаться уже с 14 февраля.
Комментариев: 0