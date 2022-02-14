"Украинская правда": Олигархи стали покидать страну

Крупные украинские бизнесмены начали массово покидать страну на фоне опасений, что 14 февраля может быть закрыто её воздушное пространство. Как пишет издание, они улетают чартерными рейсами на бизнесджетах.

Отмечается, что только 13 февраля Киев покинуло 20 подобных самолётов. За границу якобы вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко, Вадим Столар и Василий Хмельницкий.

Что касается Ставницера, то, согласно сообщению его пресс-службы, он улетел в командировку и вернётся в страну на днях. Хмельницкий отправился с командой на обучение, его возвращение ожидается 20 февраля. Утверждается, что эту поездку бизнесмен планировал ещё три месяца назад.

Также "Украинская правда" пишет, что ещё 30 января в Цюрих вылетел украинский олигарх Ринат Ахметов. В воскресенье к нему якобы отправился ещё один самолёт. В конце января страну покинул и бизнесмен Виктор Пинчук.