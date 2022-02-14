Закрытое небо: Почему Запад начинает воздушную блокаду Украины С понедельника небо над страной может оказаться закрыто и почти все зарубежные авиакомпании перестанут летать через территорию страны. 13 февраля, 21:40 Украинские самолёты в международном аэропорту в Киеве. Фото © ТАСС / ZumaAnatolii Stepanov

Пляски вокруг "вторжения России"

Истерика, раздутая американскими и европейскими медиа вокруг гипотетического вторжения России на Украину, привела к тому, что 13 февраля ряд украинских СМИ распространили сообщения, согласно которым частные авиаперевозчики могут прекратить полёты через территорию страны уже с понедельника. Прецедент, который может стать отправной точкой для полного запрета, уже произошёл: самолёт украинского лоукостера SkyUp экстренно приземлился в Кишинёве из-за запрета на вход в воздушное пространство страны. По данным СМИ, 12 февраля 2022 года лизингодатель и владелец самолёта — резидент Ирландии — запретил авиакомпании использовать самолёт в воздушном пространстве страны. Попытки представителей SkyUP и готовность государственных структур Украины гарантировать безопасность пролёта не помогли, и борт остался на территории Молдовы.

Авиационные эксперты отмечают, что после того, как запрет страховых компаний вступит в силу, ситуация может обостриться до предела: самолёты, которые окажутся в воздушном пространстве или на территории Украины, могут немедленно потребовать вернуть туда, где они зарегистрированы. По словам бывшего пилота Boeing-737 Романа Андрейчева, большинство самолётов в целях экономии регистрируют в так называемых налоговых гаванях — офшорах.

Большинство авиакомпаний самолёты в собственность вообще не покупают. Самый популярный вид лизинга — это так называемый сухой лизинг, когда через несколько лет самолёт возвращается обратно туда, откуда был пригнан. В случае если владелец самолёта сам его страхует, он может следить за тем, где машина летает, и вправе выдвигать условия, где летать, а где не летать. Но и в других случаях страховые прописывают условия, при которых использовать самолёты нельзя, и запрет на пролёт через страну, где идут боевые действия, — это не редкость Роман Андрейчев Бывший командир Boeing-737

Запрет на полёты

Нагнетание слухов и панических настроений вокруг гипотетического вторжения России на Украину привело к тому, что посольства 33 стран частично или полностью начали эвакуировать персонал. Днём 13 февраля возможность приостановления воздушного движения над Украиной подтвердил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. По его словам, одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с пяти вечера по мск 14 февраля прекращается страховка гражданских самолётов, которые находятся в воздушном пространстве Украины. При этом собственники самолётов, которые находятся в лизинге, уже начали запрещать своим бортам использовать воздушное пространство Украины.

Одновременно с этим украинские СМИ со ссылкой на советника главы офиса президента Украины сообщили, что авиационные власти страны "не видят смысла" закрывать воздушное пространство. Однако эксперты отмечают, что их мнение в данном случае мало волнует собственников самолётов и тех, кто будет оплачивать ущерб, если с самолётами (неважно, грузовыми или пассажирскими) что-нибудь произойдёт. Исполнительный директор отраслевого агентства AviaPort Олег Пантелеев пояснил Лайфу, что вариантов выхода из этой ситуации не очень много.

Страховое сообщество воспринимает риски, возникающие в данном случае, как так называемые военные риски, которые не покрываются стандартными страховыми продуктами. В свою очередь, лизинговые компании запрещают перевозчикам эксплуатацию принадлежащей им техники, если она не покрыта страховкой. Выходов из этой ситуации два: либо нормализация отношений между всеми участниками конфликта, что позволит исключить "военные риски", либо приобретение расширенного страхового покрытия. Второй вариант чрезвычайно дорог и для большинства авиакомпаний нецелесообразен. Поэтому перевозчики отказываются от полётов на или с Украины, а также в её воздушном пространстве Олег Пантелеев Директор отраслевого агентства AviaPort

Специалисты по воздушным перевозкам отмечают, что даже короткий запрет может ударить по украинским авиакомпаниям, а некоторые из них могут обанкротиться. После вступления запрета в силу в небе над Украиной смогут находиться лишь "транзитёры" — самолёты азиатских или ближневосточных авиакомпаний, застраховавших перелёты в других странах. Но и эти полёты могут прекратиться в течение 24–48 часов после вступления запретов в силу.

Аллергия на войну

Самолёт авиакомпании KLM. Фото © Getty Images / Urbanandsport / NurPhoto

Госавиаслужба Украины пока сохраняет спокойствие. Представители ведомства, в сферу ответственности которого входит безопасность полётов, заявляют, что авиапространство над страной открыто и никаких изменений не произошло.

Однако европейские перевозчики заявлениям украинских госорганов не верят: нидерландская авиакомпания KLM, остановившая полёты в Киев одной из первых, до сих пор не возобновила рейсы. Пока её самолётам запрещено пересекать украинское воздушное пространство. За ней, по мнению ряда экспертов, могут последовать отказы со стороны крупнейших европейских перевозчиков, что де-факто прекратит использование воздушного пространства Украины как транзитного коридора для перелётов по нескольким странам Европы. К тому же две недели назад "по оперативным причинам" изменила расписание рейсов на Украину германская авиакомпания Lufthansa. По сообщениям ряда СМИ, полёты на Украину "в период напряжённости" выстраивались таким образом, чтобы экипажи самолётов не оставались в стране на ночь.

За сутки до вступления в силу большинства запретов страховых компаний по полётам через Украину начали происходить странные вещи. Днём 13 февраля нардеп партии "Слуга народа" Александр Дубинский в Telegram-канале сообщил, что депутатам партии президента Украины Владимира Зеленского запретили покидать пределы страны. Несмотря на это, уже в 15 часов по московскому времени в небе над аэропортом Борисполь находилось не менее четырёх бизнесджетов, три из которых вылетали в сторону границы с Польшей.

© flightradar24.com

Эти самолёты, по данным специалистов по безопасности воздушного движения, страхуются по другим правилам и тарифам, а владельцы самолётов часто получают "более гибкие условия" страхования. Кому принадлежат экстренно покидающие Киев самолёты, неизвестно, однако специалисты считают, что вряд ли речь может идти о рядовых гражданах страны.

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