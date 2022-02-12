Игры со смертью: Как спор между пилотами самолёта ТУ-134 стал причиной гибели 70 человек Этот случай остаётся самым вопиющим нарушением авиационной безопасности в истории полётов по сей день. 11 февраля, 21:40 Ту-134А авиакомпании "Аэрофлот". Фото © Wikipedia / Eduard Marmet

Рейс № 6502

Рейс № 6502 следовал по маршруту Свердловск – Куйбышев – Грозный. На дворе стояло бабье лето, и погода была идеальна для полётов: ясное небо, солнце, слабый ветер. Командиром рейса назначили опытного пилота Александра Клюева, пожалуй, даже слишком уверенного в своих силах. Доверенный ему самолёт Ту-134, или "Туполёнок", считался гордостью гражданской авиации. Надёжный, манёвренный, с непревзойдёнными до сих пор ограничениями по величинам боковой (20 м/с) и встречной (30 м/c) составляющих ветра в момент взлёта и посадки. Александр Клюев и второй пилот Геннадий Жирнов немного расслабились: "Вот сейчас приземлимся в Курумоче, а там и Грозный. Гостиница. Ресторан. Отдых". 20 октября в 14:33 Ту-134 вылетел из аэропорта в Свердловске. Первый и второй пилот о чём-то шутили, смеялись.

Через час начался заход на промежуточную посадку в Куйбышеве, но уже в 15:50 вместо плавного касания шасси о бетонку самолёт жёстко приземлился на взлётно-посадочную полосу. От мощнейшего удара сложились три стойки шасси, "Туполёнок" завалился на брюхо. Почти моментально у самолёта отвалилась левая часть крыла, из повреждённых кессонов хлынул керосин, самолёт развернуло, он сошёл на грунт, перевернулся, разломился пополам. На раскалённые от трения металлические части попал керосин, и самолёт вспыхнул как спичка. После непродолжительного пожара произошёл взрыв, который слышали все жители окрестных деревень.

После падения и взрыва в боку "Туполёнка" образовалась дыра. Из неё выпрыгнуло несколько человек, они побежали прочь — подальше от проклятого места. Вместе с ними выскочил человек в наручниках, как потом окажется — опасный зэк. Ещё несколько человек выпрыгнули из задней части, пламя разгоралось всё сильнее. Быстро сориентировались аварийно-спасательная служба аэропорта Курумоч и пожарники, и огонь вскоре потушили. Началась фаза спасательной операции. В это время из самолёта выпрыгнул второй пилот Геннадий Жирнов. Глотнув немного воздуха, он запрыгнул обратно и через минуту начал выводить из самолёта тех, кто мог идти. Ему удалось спасти несколько человек, после чего он упал на траву и начал задыхаться.

Последствия катастрофы самолёта Ту-134 в Куйбышеве 20 октября 1986 года. Фото © В.В. Фрыгина / tushinetc.livejournal.com

Из 94 человек выжили три члена экипажа, включая командира Александра Клюева, и 21 пассажир. Геннадий Жирнов катастрофу не пережил — он скончался в больнице через три дня после госпитализации. Самое странное началось после того, как обломки Ту-134 начали убирать со взлётно-посадочной полосы. На допросе Клюев признался, что пилоты "дали маху" и пошли на нарушение всех мыслимых и немыслимых правил.

Авиабилет в один конец

Когда специалисты по расследованию авиакатастроф расшифровали чёрный ящик, всё встало на свои места. Даже бывалые следователи подивились редкому сочетанию безответственности и самоуверенности. После того как второй пилот Геннадий Жирнов доложил командиру, что самолёт начинает снижение и что погода стоит ясная, командир Клюев сказал: "Отлично. Скоро будем в Грозном".

Далее последовала пауза и почти анекдотический диалог, от которого у бывалых пилотов до сих пор волосы встают дыбом:

"Слушай, Жень, помнишь, ты говорил, что один твой знакомый посадил самолёт вслепую?" — спросил Клюев.

Жирнов нехотя подтвердил, но больше был занят посадкой.

"Спорим, что я посажу сейчас так же? Ты угощаешь ужином в Грозном, если продуешь?" — продолжил Клюев.

Жирнов попытался отмахнуться от опасного предложения и сказал, что за такое можно получить "по шапке". А после в разговор подключился бортинженер и подначил Жирнова, что тот боится проиграть. Это задело взрослого человека, и он принял пари, добавив, что проигравший платит за ужин. Далее Клюев приказал закрыть обзорное окно своей кабины и пошёл на снижение по приборам.

Удивительно и другое: второй пилот, штурман и бортинженер, будто бы загипнотизированные лихачом, вообще не вмешивались в ситуацию. Самолёт слишком быстро шёл на снижение, и в данной ситуации надо было пойти на второй круг, но никто этого не сделал. Почуяв неладное, Клюев попытался открыть обзорное окно, но шторку остекления кабины, как назло, заело.

Последствия катастрофы самолёта Ту-134 в Куйбышеве 20 октября 1986 года. Фото © В.В. Фрыгина / tushinetc.livejournal.com

Запоздалая реакция Жирнова ни к чему не привела — лётчик потянул штурвал на себя, но через несколько секунд самолёт, сигналивший пилотам всеми видами сирен в кабине, врезался в землю.

Человеческий фактор

Тем, кто разгребал останки Ту-134, пришлось насмотреться такого, что не забудешь за целую жизнь. Самолёт, перевёрнутый "вверх ногами", не дал освободиться большинству пассажиров. Многие, включая маленьких детей, остались висеть на ремнях, и в таком состоянии до беспомощных людей добрался огонь, раздуваемый сильным ветром у земли. Было установлено, что во время столкновения с землёй погибли единицы, остальные задохнулись продуктами горения: фосгеном, синильной кислотой, хлористым водородом, соединениями мышьяка, диоксинами и ещё десятком смертельно ядовитых веществ.

Перевёрнутый салон самолёта Ту-134 в Куйбышеве 20 октября 1986 года. Фото © В.В. Фрыгина / tushinetc.livejournal.com

Мистика авиакатастрофы

Катастрофа Ту-134 в Куйбышеве стала одной из самых чудовищных с точки зрения авиационной безопасности страны, стремительно влетавшей в эру реактивных авиаперевозок. В ходе расследования выяснилось, что лётчиков подвела слепая вера в приборы — на траекторию посадки Ту-134 подлетал выше глиссады, а его скорость была намного выше посадочной. Опытные лётчики не раз делали разбор этого крушения, всякий раз добавляя, что такое отношение к безопасности полётов "находится за гранью здравого смысла".

Командир рейса № 6502 Александр Клюев был приговорён судом к 15 годам лишения свободы. После пересмотра дела срок уменьшили до шести лет, которые он полностью отсидел, выйдя на свободу в 1994 году. Также ужесточились требования к остальным членам экипажа. В случае неадекватного поведения командира второй пилот обязан вмешаться в ситуацию и скорректировать его действия, даже если делать это придётся силой.

Последствия катастрофы самолёта Ту-134 в Куйбышеве 20 октября 1986 года. Фото © В.В. Фрыгина / tushinetc.livejournal.com

На шторках, которые закрывают обзорные стёкла, теперь ставят пломбы. Опытные пилоты называют такое устройство "стопором от дураков". Поменялись и сами авиалайнеры. Теперь салоны пассажирских самолётов делают из менее токсичных материалов, чтобы в случае пожара в салоне у пассажиров было больше шансов выжить. Ужесточились правила и для пилотов: после этой авиакатастрофы к лётчикам стали предъявлять такие же требования, как к военным, охраняющим баллистические ракеты, а кроме профессионального тестирования на знание техники пилотирования добавилась и психиатрическая экспертиза.

Что привело к крушению Ту-134 в Куйбышеве? Грубое нарушение правил полётов Аномалия Неисправный самолёт Своя версия в комментарии

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