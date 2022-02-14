Учёные Роспотребнадзора научились выявлять ковид на ранних стадиях
В перспективе найденный способ можно будет использовать для создания тест-систем. Высокотехнологичное оборудование не понадобится.
Экспресс-тест на CoViD-19. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Учёные ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, которая позволяет диагностировать ковид у человека на самых ранних стадиях, когда концентрация вируса в организме ещё минимальная. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Учёные Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса — технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать CoViD-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания", — говорится в сообщении, которое приводит РИА "Новости".
В ведомстве пояснили, что главным преимуществом метода является высокая чувствительность. Изобретение относится к сфере генной инженерии и биотехнологии.
"Оно основано на применении новых средств: молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2", — уточнили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре поясняют, что в дальнейшем технологию может будет использовать для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем, позволяющих проводить диагностику прямо у постели больного. Создание такой тест-системы не требует высокотехнологичного оборудования, поэтому затраты на её производство будут невысокими.
А ранее Лайф писал, что доктор Комаровский назвал способы сразу определить "омикрон". Один из них — сильная усталость. По словам эксперта, у больных этим штаммом коронавируса недомогание наступает практически сразу.
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