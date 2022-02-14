Учёные Роспотребнадзора научились выявлять ковид на ранних стадиях

Учёные ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, которая позволяет диагностировать ковид у человека на самых ранних стадиях, когда концентрация вируса в организме ещё минимальная. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Учёные Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса — технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать CoViD-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания", — говорится в сообщении, которое приводит РИА "Новости".

В ведомстве пояснили, что главным преимуществом метода является высокая чувствительность. Изобретение относится к сфере генной инженерии и биотехнологии.

"Оно основано на применении новых средств: молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2", — уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре поясняют, что в дальнейшем технологию может будет использовать для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем, позволяющих проводить диагностику прямо у постели больного. Создание такой тест-системы не требует высокотехнологичного оборудования, поэтому затраты на её производство будут невысокими.