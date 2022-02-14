Вирусолог Волчков оценил риски появления суперштамма коронавируса

Страны с нулевой толерантностью к коронавирусу могут стать источником появления ступерштамма ковида. Такое мнение высказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков.

В беседе с "Известиями" он отметил, что определённые опасения в этом плане вызывают Китай и страны Южной Азии, где основная часть населения пока не переболела. Если новый опасный вариант ковида и появится, то, скорее всего, именно в этих регионах.

"В Китае живет 1,5 млрд фактически не переболевших людей. Гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании: 1,5 млрд непереболевших людей — это огромная ресурсная база для вируса, ему есть где размножаться", – заявил Павел Волчков.

По его мнению, в других странах новым штаммам всё труднее формироваться как раз из-за отсутствия достаточной ресурсной базы — большинство людей уже столкнулись с вирусом.

"В целом появление нового суперштамма маловероятно, но если это случится, то в тех самых регионах с нулевой толерантностью. Хотя пока мы видим, что они держатся, пока они закрыты", – резюмировал вирусолог.