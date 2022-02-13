Диетолог Гинзбург назвал нежелательные в пандемию продукты

Россиянам в пандемийный период следует воздержаться от продуктов, содержащих большое количество сахара, жареного мяса и холодных напитков. Об этом рассказал доктор медицинских наук врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Очень важный момент касается не сколько названия продуктов, сколько каких-то других физических свойств, например не использовать в разгар эпидемии холодные напитки. Особенно это касается молочных, кисломолочных напитков из холодильника", — сказал Михаил Гинзбург в интервью порталу Ura.ru.

Параллельно следует отслеживать наличие в рационе продуктов, которые содержат витамин D, уточнил диетолог. Такая еда, по словам Гинзбурга, позволяет не болеть, как и препараты с фитонцидами, которые стимулируют местный иммунитет и сопротивляемость ткани. Среди продуктов, богатых витамином D, диетолог назвал морскую рыбу, печень трески, яйца и молоко. Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев, в свою очередь, добавил, что такое меню сможет в целом дать защиту организму в долгосрочной перспективе.

"Это приведёт к похудению, к меньшим шансам заболеть или в лёгкой форме [перенести болезнь], но это долгосрочная перспектива. Это долго надо делать, это не разовая история. В краткосрочной перспективе продукты питания никак не влияют вообще", — уточнил Калинчев.