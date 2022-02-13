Киев потребовал встречу с РФ и странами – участницами Венского документа в течение 48 часов

Киев потребовал проведения встречи с представителями России и всех стран – участниц Венского документа в течение 48 часов для обсуждения ситуации с безопасностью. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия не ответила на наш запрос в рамках Венского документа. Следовательно, делаем следующий шаг. Мы просим о встрече с Россией и всеми государствами-участниками в течение 48 часов для обсуждения усиления и передислокации войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму", — написал Кулеба в своём твиттере.