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Киев потребовал встречу с РФ и странами – участницами Венского документа в течение 48 часов

Глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба сообщил, что целью этих переговоров является обсуждение усиления и передислокации войск РФ вдоль границы Украины.

13 февраля, 18:13

Администрация президента Украины. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Киев потребовал проведения встречи с представителями России и всех стран – участниц Венского документа в течение 48 часов для обсуждения ситуации с безопасностью. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия не ответила на наш запрос в рамках Венского документа. Следовательно, делаем следующий шаг. Мы просим о встрече с Россией и всеми государствами-участниками в течение 48 часов для обсуждения усиления и передислокации войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму", — написал Кулеба в своём твиттере.

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Ранее Лайф сообщал, что Киев запросил у Москвы разъяснения о военной деятельности в приграничных с Незалежной районах и Крыму. Кулеба также указал, что Россия должна в течение 48 часов предоставить информацию о районах военной активности и численности военнослужащих на границе. В свою очередь в МИД РФ назвали запрос Украины по военной деятельности необоснованным. В дипведомстве считают обращение Киева манёвром, отвлекающим от "собственной существенной необычной военной активности" и ежедневных обстрелов Донбасса.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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