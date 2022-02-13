Захарова обвинила американских политиков в постоянной лжи

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила политиков США во лжи и намеренном создании предлогов для нападения на мирное население. Об этом дипломат сообщила в своём телеграм-канале. В качестве примера она привела выступление бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года.

"Мир уже знает, кто всё время врёт. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон "создаёт предлоги для нападения", пусть посмотрит выступление госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года", — написала Захарова.

В ходе своего выступления он заявил, что "у Саддама Хусейна есть биологическое оружие и потенциал для его производства в больших объёмах". Захарова отметила, что уже год спустя, в 2004 году, выступая в Конгрессе, он говорил, что "вряд ли мы найдём в Ираке оружие массового поражения".

Дипломат добавила, что в сентябре того же года 1400 международных экспертов провели исследование под руководством главного военного инспектора ЦРУ и опубликовали доклад о том, что "никаких существенных запасов оружия массового поражения в Ираке найти не удалось".

"Американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. Это всем известно. Я бы попросила американский политический истеблишмент не брать ещё один грех на душу, но не уверена, что она у них есть", — заключила представитель МИД РФ.