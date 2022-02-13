"Европейская правда": Сотрудники Посольства США в Киеве эвакуируются во Львов
Отмечается, что решение было принято в срочном порядке, а переезд назначили на воскресенье. В Западную Украину переберётся основная команда диппредставительства.
Посольство США на Украине. Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency
Дипломатические сотрудники Посольства США в Киеве переезжают для продолжения работы во Львов. Об этом сообщает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на американский дипломатический источник.
Отмечается, что решение было принято в срочном порядке в качестве ответа на изменение оценок безопасности, а переезд назначен на воскресенье, то есть сегодня. Как уточняет издание, во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов, а также поверенный в делах США на Украине Кристина Квин. При этом в диппредставительстве в Киеве остаётся работать технический персонал.
Напомним, накануне, 12 февраля, США велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну. Представитель администрации Штатов подчеркнул, что Киев с пониманием отнёсся к данному решению Вашингтона, хотя не все в украинском руководстве разделяют американскую оценку угрозы "вторжения" РФ.
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