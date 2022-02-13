"Европейская правда": Сотрудники Посольства США в Киеве эвакуируются во Львов

Дипломатические сотрудники Посольства США в Киеве переезжают для продолжения работы во Львов. Об этом сообщает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на американский дипломатический источник.

Отмечается, что решение было принято в срочном порядке в качестве ответа на изменение оценок безопасности, а переезд назначен на воскресенье, то есть сегодня. Как уточняет издание, во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов, а также поверенный в делах США на Украине Кристина Квин. При этом в диппредставительстве в Киеве остаётся работать технический персонал.