НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

"Европейская правда": Сотрудники Посольства США в Киеве эвакуируются во Львов

Отмечается, что решение было принято в срочном порядке, а переезд назначили на воскресенье. В Западную Украину переберётся основная команда диппредставительства.

13 февраля, 17:42

Посольство США на Украине. Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Дипломатические сотрудники Посольства США в Киеве переезжают для продолжения работы во Львов. Об этом сообщает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на американский дипломатический источник.

Отмечается, что решение было принято в срочном порядке в качестве ответа на изменение оценок безопасности, а переезд назначен на воскресенье, то есть сегодня. Как уточняет издание, во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов, а также поверенный в делах США на Украине Кристина Квин. При этом в диппредставительстве в Киеве остаётся работать технический персонал.

Захарова: Вашингтон вовлекает ОБСЕ в "милитаристский психоз" на Украине

Захарова: Вашингтон вовлекает ОБСЕ в "милитаристский психоз" на Украине

Напомним, накануне, 12 февраля, США велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну. Представитель администрации Штатов подчеркнул, что Киев с пониманием отнёсся к данному решению Вашингтона, хотя не все в украинском руководстве разделяют американскую оценку угрозы "вторжения" РФ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1