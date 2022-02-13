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В Пентагоне увидели "угрозу суверенитету Украины" в учениях РФ в Чёрном море

По словам Джона Кёрби, также в американском военном ведомстве обеспокоены манёврами вооружённых сил Союзного государства, которые на днях стартовали в Белоруссии.

13 февраля, 17:18

Фото © Getty Images / Niall Carson / PA Images

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби выступил с утверждением, что военные учения России в Чёрном море якобы могут угрожать суверенитету Украины. При этом в подтверждение своих слов он не стал приводить каких-либо доказательств.

"Мы должны рассматривать это в контексте происходящего [вокруг Украины]. <...> Они (Россия. — Прим. Лайфа) нарастили силы ВМС в Чёрном море, <...> но они также задействуют потенциал, который может угрожать суверенитету Украины", — сказал Кёрби в эфире телеканала Fox News.

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По словам представителя американского военного ведомства, также в Пентагоне обеспокоены танковыми учениями Союзного государства, которые стартовали в Белоруссии.

Ранее Лайф сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о планах альянса разместить боевые группы в районе Чёрного моря. Он отметил, что рассматривается возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке НАТО, добавив, что тактические формирования уже находятся в странах Балтии и Польше.

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Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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