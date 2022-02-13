В Пентагоне увидели "угрозу суверенитету Украины" в учениях РФ в Чёрном море

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби выступил с утверждением, что военные учения России в Чёрном море якобы могут угрожать суверенитету Украины. При этом в подтверждение своих слов он не стал приводить каких-либо доказательств.

"Мы должны рассматривать это в контексте происходящего [вокруг Украины]. <...> Они (Россия. — Прим. Лайфа) нарастили силы ВМС в Чёрном море, <...> но они также задействуют потенциал, который может угрожать суверенитету Украины", — сказал Кёрби в эфире телеканала Fox News.

По словам представителя американского военного ведомства, также в Пентагоне обеспокоены танковыми учениями Союзного государства, которые стартовали в Белоруссии.

Ранее Лайф сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о планах альянса разместить боевые группы в районе Чёрного моря. Он отметил, что рассматривается возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке НАТО, добавив, что тактические формирования уже находятся в странах Балтии и Польше.