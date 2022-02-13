Генсек ОБСЕ Хельга Шмид: Миссия продолжит работу на Украине

Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и координатор проектов ОБСЕ не планируют прерывать работу на Украине, сообщила генеральный секретарь организации Хельга Шмид.

"Очень благодарна за исключительную работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и офиса координатора проектов ОБСЕ на Украине. Они продолжат выполнять их мандаты без перерыва", — говорится в её сообщении в "Твиттере".