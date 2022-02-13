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Генсек ОБСЕ Хельга Шмид: Миссия продолжит работу на Украине

Она также поблагодарила за "исключительную работу" офис координаторов проектов организации в Незалежной и саму миссию.

13 февраля, 17:01
<p>Хельга Шмид. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/HelgaSchmid_SG/status/1491457227554955265/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">HelgaSchmid_SG</a></p>

Хельга Шмид. Фото © Twitter / HelgaSchmid_SG

Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и координатор проектов ОБСЕ не планируют прерывать работу на Украине, сообщила генеральный секретарь организации Хельга Шмид.

"Очень благодарна за исключительную работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и офиса координатора проектов ОБСЕ на Украине. Они продолжат выполнять их мандаты без перерыва", — говорится в её сообщении в "Твиттере".

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Ранее в ДНР также заверили, что ОБСЕ при любых обстоятельствах продолжит свою работу в Донбассе. Сейчас миссия на территории республики функционирует в штатном режиме. Не исключено, что выбывших представителей в скором времени заменят на наблюдателей из других стран.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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