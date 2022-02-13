Генсек ОБСЕ Хельга Шмид: Миссия продолжит работу на Украине
Она также поблагодарила за "исключительную работу" офис координаторов проектов организации в Незалежной и саму миссию.
Хельга Шмид. Фото © Twitter / HelgaSchmid_SG
Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и координатор проектов ОБСЕ не планируют прерывать работу на Украине, сообщила генеральный секретарь организации Хельга Шмид.
"Очень благодарна за исключительную работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и офиса координатора проектов ОБСЕ на Украине. Они продолжат выполнять их мандаты без перерыва", — говорится в её сообщении в "Твиттере".
Ранее в ДНР также заверили, что ОБСЕ при любых обстоятельствах продолжит свою работу в Донбассе. Сейчас миссия на территории республики функционирует в штатном режиме. Не исключено, что выбывших представителей в скором времени заменят на наблюдателей из других стран.
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