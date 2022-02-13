Золотые лыжники и три другие медали: Итоги девятого дня Олимпиады в Пекине

Восьмой день Олимпийских игр в Пекине стал наиболее урожайным для нашей команды с начала соревнований. Россияне отлично себя показали в целом ряде дисциплин и значительно пополнили копилку нашей сборной. Лайф вспоминает главные события 13 февраля на пекинских Играх.

Историческое золото лыжников

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Фото © Getty Images / Al Bello

Второй день подряд Россия побеждает в лыжной эстафете. Почин женской команды поддержала мужская половина сборной. Факт, о котором сегодня вспомнили все: Россия выигрывает мужскую лыжную эстафету впервые за 42 года! Историческая победа, не иначе. На первом этапе Алексей Червоткин очень мощно убежал от соперников, а Александр Большунов на втором развил успех партнёра по команде. Денису Спицову и Сергею Устюгову оставалось просто завершить начатое и забрать золотые награды.

"Тренеры поступили разумно. Всё правильно сделали, расстановку верную поставили. И я практически не сомневался в мужиках, что каждый выйдет и отработает свой этап. Что сегодня все и доказали", — заявил лидер нашей сборной Александр Большунов, который завоевал третью для себя медаль в Пекине.

Серебро от дебютанта Олимпиад

Константин Ивлиев. Фото © Getty Images/VCG

Навсегда свою фамилию в историю Игр вписал 21-летний Константин Ивлиев, который занял второе место на 500-метровке в шорт-треке. Он спокойно прошёл все стадии отбора и так же спокойно вёл себя в решающем заезде. Взять золото можно было, но это требовало определённого риска, на который молодой спортсмен не пошёл! Однако и без этого он прекрасно провёл гонку и завоевал свою первую в жизни медаль Олимпиады. Верим, что не последнюю.

"Как ни странно, но я не чувствовал никакого давления из-за того, что это Олимпиада. Никакого мандража, потных ладоней — ничего такого не было. Я бежал и получал удовольствие от соревнований, окружающей обстановки. И в итоге прибежал к медали. Круто!" — заявил после заезда Ивлиев.

Бронза биатлониста Латыпова

Эдуард Латыпов. Фото © Getty Images/Christian Manzoni/NordicFocus

Ещё месяц назад Эдуард Латыпов болел коронавирусом. Эксперты и болельщики гадали: восстановится ли? И он не просто восстановился, а ещё и показал всем, на что способен. В гонке преследования всё шло прекрасно до последней стрельбы, на которой он допустил единственный промах и выбыл из борьбы за золото. Однако Латыпов сумел дотерпеть и стать второй раз бронзовым призёром этой Олимпиады.

"Ощущения радости и благодарности. Шёл к этому с детства, много лет. Я очень счастлив, настроение великолепное. Отдал все силы на последнем круге, чтобы сохранить свою позицию, и очень рад, что всё получилось", — приводит слова Латыпова пресс-служба ОКР.

Медаль Ангелины Голиковой

Ангелина Голикова. Фото © Getty Images/Dean Mouhtaropoulos

Ближе к вечеру приятно порадовать россиян сумела Ангелина Голикова. Наша конькобежка была одним из фаворитов на дистанции 500 метров и своё забрать сумела. У неё трудовая, непростая, но очень важная бронза. К слову, первая медаль российских конькобежцев на Олимпиаде в Пекине и крайне долгожданная.

Девятый день принёс России четыре медали на Олимпиаде в Пекине и поправил наше положение в общем зачёте Игр. Россия — вновь вторая по общему количеству наград и седьмая в зачёте. Разумеется, что наши спортсмены ещё покажут себя во всей красе и продолжат восхождение к вершинам общего зачёта.